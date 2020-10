Takto presne sa KORONAVÍRUS šíri vzduchom: Päť základných faktov o nákaze

Vedci už celé mesiace upozorňujú na to, že nový koronavírus sa šíri kvapôčkami uvoľnenými z dýchacích ciest, ktoré prúdia do okolia ako aerosólový gejzír. Dochádza k tomu najmä pri kašľaní a kýchaní, ale aj hlasnom rozprávaní a spievaní. Informuje o tom aj americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Čo všetko virológovia, biológovia, hygienici a lekári doteraz zistili o šírení nového koronavírusu? Ako sa tento mikroorganizmus správa a ako sa pohybuje v uzatvorených priestoroch? Na všetky tieto otázky sa pokúsili odpovedať autori článku v časopise The Conversation, ktorí zozbierali výsledky štúdií viacerých odborníkov a zoradili ich do piatich kategórií.

1. Čo potrebujeme vedieť o aerosóloch?

Keď ľudia rozprávajú alebo spievajú, tak prúdenie vzduchu uvoľňuje vlákna hlienu v dýchacích cestách a vypúšťa z neho do vzduchu drobné kvapôčky. Zatiaľ čo tie väčšie klesajú smerom nadol, malé a ľahké zostávajú visieť vo vzduchu. A ak ich týmto spôsobom šíria infikovaní, vírus dokáže takto prežiť niekoľko minút až hodín. "Noste rúška, aby ste znížili riziko šírenia vzduchom. Čas strávený v zle vetraných alebo preplnených priestoroch skráťte na minimum," odporúčajú Byron Erath, Andrea Ferrová a Goodarz Ahmadi z Univerzity v Clarksone, ktorí sa zaoberajú mechanikou aerosólov.

Zdroj: Getty Images

2. Je dvojmetrový odstup dostatočný?

Hygienici najčastejšie odporúčajú, aby si ľudia udržiavali od ostatných aspoň dvojmetrový odstup. Táto vzdialenosť však nezohľadňuje všetky riziká spojené so šírením kvapôčok uvoľnených z dýchacích ciest, a to najmä v interiéroch. V zle vetranej miestnosti podľa odborníkov neexistuje bezpečná vzdialenosť. Prúdenie vzduchu z ventilátora alebo ventilačného systému totiž dokáže šíriť kvapôčky do vzdialenosti väčšej ako dva metre. A platí to aj pri hlasnom rozprávaní a spievaní. Vedci prirovnali šírenie kvapôčok k pohybu dymu z cigariet v uzatvorenom priestore. "Už po uplynutí krátkeho času nezáleží na tom, kde v miestnosti sa nachádzate. Aj tak sa nevyhnete tomu, aby ste tento dym vdýchli. Nie je to síce dokonalá analógia, ale cigaretový dym je dobrou vizualizáciou toho, ako sa v prostredí dokážu šíriť kvapôčky nasiaknuté vírusom," vysvetlil Suresh Dhaniyala.

Zdroj: Getty Images

3. Častice prenášané vzduchom a superšíriteľ

Veľké množstvo prípadov COVID-19 sa nakazilo od tzv. superšíteľa, čiže od niekoho, kto preniesol vírus na desiatky ďalších ľudí. Vedci z Hongkongu nedávno uviedli, že asi 20 percent infikovaných je zodpovedných za 80 percent lokálneho prenosu koronavírusovej nákazy. Ideálnym miestom hromadného šírenia sú spevácke zbory, bohoslužby, nočné kluby či narodeninové oslavy. Je tu však aj dobrá správa, pretože umývanie rúk, nosenie rúšok, karanténa a obmedzovanie sociálnych kontaktov môžu spomaliť prenosovú rýchlosť a zastaviť pandémiu.

Zdroj: SITA/Ivan Fleischer

4. Vírus po otvorení škôl a prevádzok

Spôsob šírenia vírusu vo vzduchu je strašiakom najmä po opätovnom otvorení škôl a verejných prevádzok. "Dôkazy naznačujú, že prenos vo vzduchu je veľmi jednoduchý a je významnou hnacou silou tejto pandémie. Na toto musíme myslieť pri uvoľňovaní opatrení," vyhlásil Douglas Reed z Univerzity v Pittsburghu, ktorý skúmal výsledky viacerých štúdií uskutočnených v Južnej Kórei, v Číne a v štáte Washington. Okrem iného zistil, že osoby, ktoré sa stravujú v reštauráciach, majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť nákazy novým koronavírusom v porovnaní s tými, ktorí reštaurácie nenavštevujú. Iná štúdia zas uvádza, že ohniskom nákazy bolo oddelenie v opatrovateľskom zariadení so slabou ventiláciou.

Zdroj: Getty Images

5. Problém s autobusmi

Pri chladnom počasí nebudeme môcť nechávať otvorené okná napríklad v MHD, aby bolo zabezpečené vetranie. Riešením by podľa odborníkov z Univerzity v Michigane mohlo byť cestovanie na krátke trasy, nosenie rúšok a obmedzený počet cestujúcich.