Expert prezradil, aký je rozdiel medzi chrípkou a COVID-19: Existuje jeden zásadný!

BOSTON - Ľudia po celom svete riešia otázku, ako rozpoznať obyčajnú sezónnu chrípku od nákazy koronavírusom. Podľa odborníkov je to takmer nemožné a správnu odpoveď vie určiť len test. Existuje však pár rozdielov, na základe ktorých vie pacient odhaliť pravú príčinu choroby.

S príchodom jesene sa začína aj každoročná chrípková sezóna. Na tom by nebolo nič zvláštne, nebyť súčasnej pandémie. Príznaky COVID-19 sú totiž podobné tým chrípkovým. Odborníci tvrdia, že pacient nemá ako jednoznačne určiť, o akú z týchto dvoch chorôb ide, pokiaľ sa nepodrobí testu. Zásadný rozdiel medzi chrípkou a COVID-19 spočíva v dobe, kedy sa človek cíti najhoršie. V prípade chrípky sa pacient obvykle cíti najhoršie v prvý týždeň. Pokiaľ ide o COVID-19, najhoršie štádium prichádza až počas tretieho či štvrtého týždňa. Okrem toho je priebeh choroby dlhší ako pri normálnej chrípke. Ďalším rozdielom je, že pri COVID-19 pacient častokrát stratí chuť a čuch.

Zdroj: Getty Images

Podľa experta na infekčné choroby z bostonskej nemocnice Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School Daniela Solomona je možné infikovať sa oboma vírusmi súčasne. To, či sa necháte testovať na jeden alebo obidva vírusy, môže závisieť od toho, aké testy sú dostupné a ktoré vírusy kolujú v mieste vášho bydliska. "Momentálne nie sme svedkami komunitného prenosu chrípky, takže sa zatiaľ neodporúča rozsiahle testovanie na chrípku," uviedol Solomon.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rick Bowmer

Chrípka aj COVID-19 sa šíria kvapôčkami z nosa a úst. Ľudia dokážu šíriť vírus ešte predtým, ako sa u nich objavia príznaky. Chrípka má kratšiu inkubačnú dobu, čo znamená, že po infekcii sa prejaví do jedného až štyroch dní. V prípade COVID-19 inkubačná doba trvá dlhšie a prvé symptómy sa môžu objaviť až po dvoch týždňoch od infikovania. COVID-19 je vo všeobecnosti nákazlivejší než chrípka. Jeho špecifikum spočíva v tom, že mnoho infikovaných osôb koronavírus nešíri ďalej medzi ostatných, ale na druhej strane pár chorých ľudí dokáže nakaziť mnohých ďalších. Preto je potrebné aj naďalej dodržiavať sociálny dištanc, zakrývať si ústa a nos a dostatočne si umývať ruky.