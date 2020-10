VEĽKÝ cestovateľský prehľad: V týchto krajinách naberá KORONAVÍRUS na sile, na niektoré radšej zabudnite

BRATISLAVA - Koronavírus v priebehu aktuálnej druhej vlny útočí v našich končinách v počte nových prípadov ešte agresívnejšie ako na jar. Ministerstvo zahraničných vecí v tomto kontexte vydáva nové cestovné odporúčania pre všetky krajiny. Ak sa chystáte do zahraničia, nemal by vám ujsť aktuálny zoznam krajín.

Najnovšie odporúčania vstúpili do platnosti od začiatku októbra.

Uvoľnený režim platí pre ľudí prichádzajúcich z krajín:

Austrália, Bulharsko, Cyprus, Čína (tiež z osobitných administratívnych oblastí Hongkong a Macao), Dánsko (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

Aktuálna mapa cestovateľského semaforu Zdroj: MZVEZ SR

Na základe aktuálneho odporúčania epidemiológov bol zoznam doplnený o San Maríno a Vatikán a taktiež menej rizikovou destináciou je Taiwan.

Tieto regióny by ste mali radšej zvážiť

Ministerstvo v týchto dňoch v dôsledku rastúcej intenzity výskytu ochorenia Covid-19 odporúča zvážiť nevyhnutné cestovanie (2. stupeň) do nižšie uvedených regiónov krajín, ktoré majú zatiaľ uvoľnený hraničný režim:

Poľsko (1/16): Malopoľské vojvodstvo,

Bulharsko (2/27): Blagoevgrad, Yambol,

Grécko (3/13): Attiki, Dytiki Makedonia, Voreio Agaio,

Taliansko (5/21): Bolzano, Lazio, Liguria, Sardínia, Trento,

Slovinsko (7/12): Gorenjska, Koroska, Osrednjeslovenska, Podravska, Primorsko-Notranjska, Savinjska, Zasavska,

Estónsko (2/15): Harju Maakond, Ida-Viru Maakond,

Litva (1/10): Šiaulių Apskritis,

Dánsko (5/6): Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjaelland, Syddanmark,

Nórsko (2/11): Oslo, Vestland,

Švédsko (5/20): Dalarnas Lan, Hallands Lan, Jonkopings Lan, Kronobergs Lan, Orebro Lan,

Írsko (4/8): Border, Dublin, Mid-East, Midland, South-East,

Spojené kráľovstvo (17/32): Anglicko: Londýn, North East, North West, East Midlands, West Midlands, Yorkshire and the Humber; Severné Írsko; Škótsko: Greater Glasgow And Clyde, Borders, Lanarkshire, Lothian; Wales: Abertawe Bro Morgannwg , Aneurin Bevan, Betsi Cadwaladr, Cardiff and Vale, Cwm Taf, Powys.

Zdroj: Getty Images

Krajiny, nad ktorými svieti výkričník

Ministerstvo zároveň dôrazne odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do Maďarska, Rakúska, Dánska, Spojeného kráľovstva, Írska, Švajčiarska, Slovinska a na Island. Do uvedených krajín ministerstvo odporúča cestovať len v nevyhnutných prípadoch.

Pre všetky ostatné krajiny sveta nezahrnuté do zoznamu krajín s uvoľneným hraničným režimom naďalej platí 3. stupeň cestovného odporúčania, odporúčanie necestovať.

Pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname krajín s uvoľneným hraničným režimom, je osoba povinná zaregistrovať sa na webovej stránke korona.gov.sk a prihlásiť sa telefonicky alebo elektronicky na miestne príslušný regionálny Úrad verejného zdravotníctva v SR, aby ho oboznámila s cestovateľskou anamnézou.

Cestovanie do Česka

Ministerstvo zároveň upozorňuje, že Česká republika sa od 18. septembra 2020 nenachádza na zozname menej rizikových krajín. V nadväznosti na dočasné odporúčanie necestovať do Českej republiky odporúčame preveriť si rozsah výnimiek v predmetnom opatrení, pri ktorých po príchode z Českej republiky nie je nutná izolácia alebo negatívny test na koronavírus.

Ostatné štáty

Pre všetky krajiny, ktoré nie sú krajiny s uvoľneným hraničným režimom , sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 . Osoba je povinná podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. V prípade, ak dôvod izolácie je návšteva krajiny Európskej únie neuvedenej v zozname krajín s uvoľneným hraničným režimom, je možné ukončiť izoláciu bez vykonania laboratórneho testovania v prípade, ak priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, dovŕšením 10. dňa izolácie .

Negatívny test ako priepustka z izolácie

V prípade návratu z krajín EÚ neuvedených v zozname krajín s uvoľneným hraničným režimom je umožnené vyhnúť sa domácej izolácii a registrácii preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.