Zomrel prvý pacient (†54) vyliečený z HIV: Zabila ho iná zákerná choroba

"S veľkým zármutkom oznamujem, že Timothy zomrel dnes (v utorok) popoludní, so mnou a so svojimi priateľmi pri lôžku, po päťmesačnej bitke s leukémiou," napísal Brownov partner Tim Hoeffgen na Facebooku.

Zdroj: profimedia.sk

Tmothymu bolo HIV diagnostikované v roku 1995. Po jedenástich rokoch sa u neho rozvinula ešte leukémia. V roku 2007 a potom znovu o rok neskôr mu lekári v Berlíne transplantovali kostnú dreň od darcu s mutáciou, vďaka ktorej sú nositelia imúnni voči vírusu HIV. Brown ihneď po prvej transplantácii prestal užívať antivirotiká. V nasledujúcich rokoch u neho testy neodhalili prítomnosť vírusu HIV. Lekári boli presvedčení, že sa vyliečil aj z leukémie. Tá sa ale, bohužiaľ, vlani vrátila a rýchlo sa šírila. "Stále som rád, že som transplantáciu absolvoval. Otvorila novú cestu a inšpirovala vedcov k usilovnejšiemu hľadaniu liečby, o ktorej sa už veľa ľudí začalo domnievať, že je nemožná," uviedol Američan minulý týždeň, kedy oznámil, že trpí rakovinou v konečnom štádiu.

Zdroj: SITA/AP/Manuel Valdes

Brown bol označovaný ako berlínsky pacient podľa mesta, kde pracoval ako prekladateľ v čase, keď bol u neho vírus HIV zistený. Minulý rok sa objavili správy o vyliečení druhého človeka z nákazy HIV. Stal sa ním Londýnčan Adam Castillejo, známy ako londýnsky pacient. Aj on podstúpil transplantáciu kostnej drene. Darcov kostnej drene so spomínanou mutáciou je však málo a transplantácia je príliš riskantná na to, aby mohla byť využívaná v širšom meradle.