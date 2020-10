Študent fyziky mal dokázať, že cestovanie v čase sa dá uskutočniť

Cestovanie v čase je téma, ktorá sa spopularizovala najmä vďaka románom alebo filmom. Jeho existenciu ale pripúšťajú aj mnohí vedci. Jedným z nich bol napríklad britský teoretický fyzik Stephen Hawking. Najnovšie sa k nemu pridal austrálsky študent. Tobar vo svojej štúdii uviedol, že pracoval na tom, ako umocniť čísla, aby bolo možné bez paradoxov cestovať v čase. "Klasická dynamika hovorí, že ak poznáte stav systému v konkrétnom čase, môže to vypovedať o celej jeho histórii. Einsteinova teória všeobecnej relativity však hovorí o existencii časových slučiek alebo cestovania v čase, takže udalosť sa môže naraz odohrávať v minulosti aj v budúcnosti, čo vlastne vyvracia štúdiu dynamiky," vysvetľuje.

Germain Tobar (vľavo vpredu) Zdroj: Facebook/Germain Tobar

Germainove výpočty tiež naznačujú, že časopriestor sa môže potenciálne prispôsobiť, aby sa vyhol paradoxom. Predstavte si cestovateľa v čase, ktorý cestuje do minulosti, aby zabránil šíreniu choroby. Ak by bola jeho misia úspešná, tak by sa predsa ani nemusel do minulosti vracať, aby ju raz porazil. Tobarova práca ale naznačuje, že choroba by sa aj tak rozšírila iným spôsobom, inou cestou alebo inou metódou, čím by sa odstránil spomínaný paradox. A nech by už cestovateľ v čase urobil čokoľvek, nedokázalo by to zabrániť tomu, aby spomínaná choroba prepukla.

Pochopenie študentovej práce je problematické aj pre matematikov. Skúma totiž vplyv deterministických procesov bez akejkoľvek náhodnosti na ľubovoľný počet oblastí v časopriestorovom obsahu a ukazuje, ako obidve uzavreté časové krivky (definované už Einsteinom), môžu zodpovedať pravidlám slobodnej vôle a klasickej fyziky. "Matematika sa zastaví a výsledky sú obsahom vedeckej fantastiky," hovorí fyzik Fabio Costa, ktorý dohliadal na štúdiu.

Zdroj: thinkstock.com

Tobarov výskum odstraňuje problém s ďalšou hypotézou, podľa ktorej cestovanie v čase je možné, ale cestovatelia by boli obmedzovaní v tom, čo by robili, aby im zabránili vytvárať paradox. V tomto modeli majú cestovatelia slobodu robiť čokoľvek, ale paradoxy nie sú možné. "Udalosti sa vždy upravia tak, aby nedochádzalo k nezrovnalostiam. Rozsah nami objavených matematických procesov naznačuje, že cestovanie v čase so slobodnou vôľou je v našom vesmíre logicky možné bez akýchkoľvek paradoxov," dopĺňa Costa. Skutočný návrat do minulosti však aj naďalej zostáva nepolapiteľný. Potenciálne stroje času sú totiž v súčasnosti iba súbormi číslic a majú podobu výpočtov poznačených na papieri.