Zdravotná sestra (26) prišla po prekonaní KORONAVÍRUSU o jeden zmysel, problémy majú aj ďalší

Zdravotná sestra Christina Alexanderová (26), ktorá sa starala o pacientov s ťažkým priebehom koronavírusu, si sama prešla covidom-19. Napriek tomu, že mala relatívne pokojný priebeh ochorenia, hrozí jej trvalá strata čuchu.

Náhla strata čuchu a chuti, prípadne zmena vo vnímaní chuti, sú príznakmi nákazy novým koronavírusom. Väčšine ľudí, ktorí sa infikovali covidom-19, sa tieto zmysly do dvoch mesiacov vrátia do normálu. Alexanderová je však iný prípad. Ani sedem mesiacov po negatívnom teste necíti takmer žiadne arómy - výnimkou je silná káva a benzín. Chuť sa jej čiastočne vrátila.

Štúdia, ktorej spoluautorkou jej endokrinologička Rachel Batterhamová z londýnskej univerzitnej nemocnice, zistila, že štyria z piatich ľudí, ktorí nedávno prišli o čuch či chuť, mali protilátky na covidovú infekciu. Zaujímavé je, že až 40 percent z týchto ľudí nemalo horúčku či kašeľ. Šéf Centra senzorického hodnotenia v Pensylvánii John Hayes tvrdí, že strata čuchu a chuti sú najlepšími indikátormi koronavírusu, hlavne u inak bezpríznakových ľudí.

Zdroj: Getty Images

Ani Sarah Marquartová (28) nevedela, že je covid pozitívna, dokým jej kamarátka neposlala narodeninovú tortu. Vôbec totiž necítila vôňu a chuť čokoládovej maškrty. Marquartovú zmyslové príznaky trápili pár týždňov, jej partnera Rossa Gleasona dva mesiace. „Boli sme zúfalí. Otvorili sme nádobu s drveným cesnakom a zhlboka sme dýchali, aby sme zistili, či dokážeme cítiť aspoň náznak tej vône,“ spomína dievčina. Podobnú skúsenosť má aj muž, ktorý si želal ostať v anonymite. Podľa jeho slov nevedel rozpoznať chuť nijakého jedla. „Do toho, čo som jedol, som si pridával dosť čili papričiek. Robil som to len kvôli tomu, aby som cítil bolesť v ústach,“ povedal. „Bolo hrozné pomyslieť na to, že by to tak mohlo ostať natrvalo. Neviem, čo by som robil,“ dodal.

Odborníčka Batterhamová v tejto súvislosti apeluje na ľudí, aby po náhlej strate chuti a schopnosti cítiť pachy, ako je napríklad cesnak, cibuľa, káva či parfum, ostali v izolácii a podstúpili covidový test. Pred vypuknutím koronavírusovej pandémie sa strata čuchu a chuti pripisovala respiračným vírusom, traumatickým poraneniam hlavy, neurodegeneratívnym chorobám či starnutiu. Z liečebných metód sa ako najúspešnejšia ukázala tá, kedy pacienti dvakrát denne čuchajú k štyrom rôznym vôňam. Alexanderová takto "trénuje" už mesiace. „Lekári mi poslali čuchový test. Získala som tri body z 80,“ spomenula.