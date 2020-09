Influencerka sa nakazila KORONAVÍRUSOM! Za totálne nezodpovedné správanie ju zniesli pod čiernu zem

NEW YORK - Módna influencerka Danielle Bernsteinová sa pred týždňom priznala, že sa nakazila koronavírusom. Svojich instagramových fanúšikov však nedávno poriadne pobúrila tým, že sa vybrala na dovolenku do Hamptons. Netajila sa ani tým, že aj napriek pandémii sa zúčastňovala rôznych večierkov.

Minulú nedeľu Bernsteinová oznámila svojim 2,5 miliónom fanúšikom na Instagrame, že má COVID-19. Influencerka, ktora vlastní odevnú spoločnosť WeWoreWhat, si vypočula veľa kritiky najmä kvôli tomu, že napriek pandémii cestovala na dovolenku do obľúbeného rezortu Hamptons na Long Island a hojne sa zúčastňovala večierkov. V súčasnosti je už späť v New Yorku, kde je spolu so svojím priateľom v karanténe. Obaja sú infikovaní, i keď u mladíka sa zatiaľ neprejavili žiadne príznaky.

Zdroj: Facebook/Danielle Bernstein

"Prebudila som sa bez chute a čuchu. Moje telo je mimoriadne boľavé, najmä boky a nohy. Snažím sa hydratovať a užívať Tylenol," napísala influencerka na Instagrame. Tiež svojich fanúšikov požiadala, aby jej odporučili nejaké domáce spôsoby liečby. Ako už bolo spomenuté, ľudí pobúrila okrem iného svojou dovolenkou v Hamptons. Viacerých preto neprekvapilo, že sa nakazila, pretože pojem "social distancing" Bernsteinovej očividne nič nehovorí.

Zdroj: Facebook/Danielle Bernstein

S vlnou kritiky sa stretlo aj niekoľko ďalších influencerov. Dôvodom boli dovolenky či pobyty v iných štátoch. Príkladom je módna blogerka Arielle Charnasová, ktorá sa ospravedlnila po tom, čo ľudia kritizovali jej rozhodnutie ísť do Hamptons aj napriek tomu, že bola pozitívna na koronavírus.