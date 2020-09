VIDEO K Zemi sa blíži vesmírny objekt: V jej gravitačnom poli má zostať až do mája 2021!

WASHINGTON - Astronómovia spozorovali objekt, ktorého trajektória vedie smerom k planéte Zem. Podľa ich slov by objekt mohol byť minimesiacom, teda menším telesom podobným Mesiacu. Táto entita s názvom 2020 SO je na obežnej dráhe podobnej Zemi viac ako rok a už v októbri sa dostane do nášho gravitačného poľa.

2020 SO je minimesiac, laicky nazvané aj "zmenšený Mesiac". Astronómovia prezradili, že práve tento objekt má trajektóriu blízku ku planéte Zem. Do nášho gravitačného poľa sa dostane už budúci mesiac a zostať v ňom má až do mája 2021. Niektorí odborníci si však všimli, že sa pohybuje oveľa pomalšie ako typický asteroid a naznačujú, že by mohlo ísť o vesmírny odpad vyrobený človekom. "Vidím, že sa pohybuje príliš pomaly, čo naznačuje jeho počiatočnú rýchlosť. To je v podstate veľká vec," vysvetlila vesmírna archeologička Alice Gormanová z Flinderskej univerzity v Austrálii.

Zdroj: Youtube/VideoFromSpace

Vedec z NASA dokonca špekuloval, že by mohlo ísť o vyradenú súčasť rakety Surveyor 2 Centaur, ktorá odštartovala v roku 1966. NASA doposiaľ teleso bližšie nešpecifikovala. Paul Chodas so spoločnosťou JPL napokon objekt identifikovali ako raketovú karosériu Surveyor 2 Centaur. "Veľmi nízka rýchlosť stretu Zeme, len 0,6 kilometra za sekundu, je pre mesačný ejekt priveľmi nízka, takže je nepravdepodobné, že by išlo o nejaký prirodzené objekt. Je to zrejme vesmírny odpad," objasnil Chodas CNN. Databáza Centra NASA pre štúdie objektov v blízkosti Zeme naviac dokázala, že objekt môže byť dlhý od vyše troch metrov až po štrnásť metrov. Tento parameter sa zhoduje s dĺžkou Surveyor 2 Centaur, ktorý meria takmer trinásť metrov.

Chat on MPML suggests Earth's potential new minimoon, 2020 SO may be the Surveyor 2 Centaur rocket body, launched in September 1966. Integrating backwards shows 2020 SO2 to also be orbiting Earth in September 1966.@renerpho , @nrco0e

https://t.co/tHjv0pqv3Y pic.twitter.com/7LJsF9PD2K — Tony Dunn (@tony873004) September 21, 2020

Zem mala doteraz len dva minimesiace - jeden vo februári 2020 a druhý v roku 2006. 2020 SO bol v databáze malých telies inštitúcie Jet Propulsion Laboratory (JPL) spadajúcej pod Kalifornský technologický inštút klasifikovaný rovnako ako asteroid Apollo. Ide o triedu asteroidov, ktorých dráhy križujú obežnú dráhu Zeme. Na rozdiel od Apolla ale 2020 SO letí podstatne pomalšie. Experti predpokladajú, že 2020 SO v decembri prejde okolo Zeme vo vzdialenosti takmer 50-tisíc kilometrov.