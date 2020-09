Dievčina (23) zverejnila FOTO s nevlastným otcom: Ľudia sú pobúrení, je to naozaj nevhodné!

Hviezda reality šou Real Housewives Kim Zolciak-Biermannová (42) si vyrazila so svojím manželom Kroyom Biermannom (35) a dcérou Brielle na oslavu Kroyových narodenín. Ani v najmenšom netušila, akú obrovskú vlnu nevôle vyvolá fotografia, na ktorej sedí Brielle v lone svojho nevlastného otca. "ŠŤASTNÉ NARODENINY najúžasnejšiemu otcovi a mužovi, akého som kedy poznala. Nedokázala by som si predstaviť život bez tvojej pracovitosti, obetavosti, láskavosti a starostlivosti. Som hrdá na všetko, čo si dosiahol. Včera večer sme sa až príliš dobre zabávali a aj som ti to zabudla povedať. Ľúbim ťa, ocko," okomentovala mladá žena s nadšením svoj príspevok na Instagrame.

Fotka však teraz čelí uštipačným a sarkastickým komentárom užívateľov, ktorí si myslia, že fotka je maximálne nevhodná. Brielle však pohotovo zareagovala a uviedla, že "nenašla iné miesto, kde by v tej chvíli mohla sedieť". Našťastie sa medzi spŕškou neprajníkov našli aj užívatelia vyjadrujúci pochopenie. Jeden z nich uviedol, že toto je príklad, že aj nevlastný otec môže milovať deti, ktoré nie sú jeho a starať sa o ne.

Kim a Kroy sa zoznámili v inej reality šou s názvom "Don't Be Tardy" a zosobášili sa v roku 2011. Bývalý futbalista tímu Atlanta Falcons už mal vtedy štyri deti a dva roky po svadbe si adoptoval obidve dcéry svojej súčasnej manželky.