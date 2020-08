Dievča (†12) umývali pred pohrebom, keď zrazu ožilo! Po hodine zažila rodina ďalší šok

Siti Masfufah Wardahová skončila 18. augusta v nemocnici v meste Probolinggo na Jáve, pretože mala problémy so srdcom a cukrovkou. Zrazu prestala dýchať a lekári skonštatovali už len smrť. Krátko nato rodičia prišli vyzdvihnúť telo svojej dcéry, aby ho umyli a pripravili na pohreb. Približne 90 percent indonézskej populácie sú moslimovia a tí veria, že rodiny musia pred pohrebom umyť mŕtve telo.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Zatiaľ čo bolo Sitino telo vo vani, dievča akoby zázrakom ožilo. "Keď sme umývali telo, jej teplota náhle stúpla a otvorila oči. Zistili sme, že jej opäť bije srdce a dokonca sa pohla," uviedol 40-ročný otec Ngasiyo. Rodičia okamžite upovedomili lekárov. Tí zostali v šoku a čo najrýchlejšie prišli do domu rodiny. Ukázalo sa však, že radosť bola predčasná. Masfufah žila len ďalšiu hodinu a napokon umrela.

Z lekárskeho hľadiska sa takéto stavy dejú z dôvodu návratu spontánneho obehu, ktorý je nazývaný aj Lazarov syndróm. Stáva sa to v prípade, keď pacient umrie na zlyhanie srdca. Podľa štúdie uverejnenej v časopise Journal of Royal Society of Medicine sa to vo väčšine prípadov stáva desať minút po smrti.