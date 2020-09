FOTO Desivá skutočnosť po nehode pri Leviciach: V aute smrti sedel duchovný! Nemal šancu prežiť

Na miesto, kde došlo k nehode, okamžite smerovali záchranné zložky. "Operátor linky 155 oznámil levickej polícii, že ich záchranári boli vyslaní k poskytnutiu pomoci účastníkom dopravnej nehody, ktorá sa stala na ceste medzi obcami Hronovce a Ludince v levickom okrese," opísala polícia. No ich zásah už nebol potrebný.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Po príchode na miesto záchranári zistili, že mužovi za volantom vozidla Ford Galaxy už nemôžu pomôcť. Bol na mieste mŕtvy. Privolaní hasiči vykonali na havarovanom vozidle protipožiarne opatrenia so zamedzením úniku prevádzkových kvapalín a nebezpečných látok.

Polícia priblížila aj pravdepodobnú príčinu nehody. Vodič (†45) podľa všetkého neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu a v ľavotočivej zákrute vyšiel s vozidlom mimo cestu, kde narazil do stromu.

Smrť si vzala duchovného

Práve príčina nehody rozpútala vášne na sociálnych sieťach. Tí, ktorí obeť nehody poznali, sa totiž domnievajú, že pod nešťastie sa podpísala technická chyba na vozidle alebo zdravotný stav vodiča. Ostatní zas oponujú, že šofér musel príliš riskovať a dupnúť na plyn.

"Bol to mladý pán farár, veľmi dobrý človek, nie ako niektorí tu na FB. On si vážil ľudí a prírodu, každému pomohol, ako len mohol! Bodaj by sme boli všetci takí, ako ako bol on! Neviem, čo sa mu mohlo v danú chvíľu stať alebo prihodiť, nechápem," okomentoval nešťastie Juraj.

"Je to smutné, aj to, že ľudia hneď súdia, aj keď daného človeka nepoznajú. Mal tri deti, manželku, nemal 20 rokov, rozum mal na mieste, takže podľa mňa určite išiel normálne, nie 160 km/h, áno, možno to bola nejaká porucha na aute, asi to tak malo byť, aj keď nechápeme prečo," napísala Eva.

Čo presne sa stalo však zatiaľ napriek mnohým teóriám ľudí nie je isté. Ako uviedla polícia, presná príčina a okolnosti nehody sú stále predmetom vyšetrovania. Árpád Tóth bol podľa dostupných informácií farárom reformovanej cirkvi, ako duchovný pôsobil vo viacerých malých obciach. Správu o jeho smrti potvrdili na webe reformata.sk.