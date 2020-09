Z FOTO muža (39) behá mráz po chrbte! Podstúpil tie najdrastickejšie zákroky: Prezradil, čo mu robí problém

FINSTERWALDE – Sandro známy ako Skull Face investoval v priebehu posledných 13 rokov do úpravy svojho tela takmer 7 000 eur. Drastickému experimentovaniu neunikli ani jeho uši, ktoré si dal chirurgicky odstrániť. Nemec tvrdí, že je so svojím vzhľadom veľmi spokojný, hoci si veľa ľudí myslí, že je chorý. Ich názor ho však nedokáže zastaviť v plánovaní ďalších "vylepšení" svojho zovňajšku.

Tridsaťdeväťročný rodák z nemeckého Finsterwaldu známy ako Skull Face má za sebou sériu extrémnych úprav svojho zovňajšku. Okrem tetovania tela, lebky a tvárovej časti, si od roku 2007 postupne implantátmi "vylepšil" predlaktia, čelovú časť, zadné partie rúk a dal si rozrezať jazyk.

Najdrastickejším zákrokom však zrejme prešli jeho uši, ktoré si minulý rok nechal chirurgicky odstrániť a odvtedy ich uchováva v špeciálnej nádobe. Nemec tvrdí, že jeho rozhodnutie zmeniť telo takýmito drastickými spôsobmi vychádza zo srdca a nespočíva v jeho túžbe vyzerať "cool".

Pripúšťa, že keď je vonku, ľudia mu adresujú viaceré štipľavé komentáre a niektorí ho označujú za "chorého, narušeného a bláznivého". Tieto poznámky ho však nijako neovplyvňujú a v budúcnosti si dá odstrániť špičku nosa a vytetovať očné buľvy.

Zdroj: Instagram/mr._skull_face_666

Záujem Sandra o extrémne úpravy tela začal pred trinástimi rokmi, keď uvidel v televízii muža s implantovanými hrotmi na hlave. Odvtedy podstúpil 17 extrémnych úprav tela. V súčasnosti nezamestnaný a slobodný Nemec si uvedomuje, že vykonanie takýchto extrémnych zmien mu od základu zmenilo spoločenský život. Je však presvedčený o tom, že ľudia by ho mali akceptovať podľa toho, aký je človek a nie podľa toho, ako vyzerá.

„Moja transformácia ovplyvnila celý môj život, ale je mi to jedno. Mal by som byť však prijatý ako človek a to predovšetkým kvôli mojim vnútorným hodnotám,“ uviedol Sandro. „Môj vzhľad má obrovský vplyv na moje šance zamestnať sa, pretože mnohé spoločnosti sú stále veľmi konzervatívne. Myslím si, že často ma odmietajú prijať práve kvôli tomu, ako vyzerám a tento fakt ovplyvňuje aj môj súkromný život. Väčšinu ľudí totiž odplaším, ale mnohí si myslia, že som veľmi zaujímavý. Priatelia sa ma pokúsili odhovoriť od niektorých úprav a najmä od amputácie uší, ale som človek, ktorý si rád ide svojou cestou.“

Zdroj: Instagram/mr._skull_face_666

Sandro zároveň varuje tých, ktorí uvažujú o extrémnej zmene svojho tela, aby postupovali opatrne a ubezpečili sa, že to robia zo správnych dôvodov. „Ak ste začiatočník, dôkladne o všetkom premýšľajte a na rozhodnutia si nechajte nejaký čas. Nikdy nerobte niečo len preto, že chcete upútať pozornosť. Vaše rozhodnutie musí vychádzať zo srdca a všetko musíte robiť najmä pre svoj vlastný dobrý pocit.“