Takmer 150-ročný dom ukrýva poriadne tajomstvo na FOTO: Ľudia ostali veľmi znepokojení

Na prvý pohľad nie je ničím zaujímavý, no ponúka jeden skutočný unikát. Dom v meste Fayette má totiž svoje vlastné väzenie. V suteréne sa nachádza väznica, ktorá sa rozprestiera v deviatich izbách. Trojposchodový dom s dvoma spálňami a dvoma kúpeľňami predáva realitná agentúra House of Brokers Reality za 350 000 dolárov. Postavený bol v roku 1875 a patril miestnemu šerifovi.

this gorgeous house with AN ENTIRE PRISON in it can be yours for only $350,000 https://t.co/Z8o1L28q4l pic.twitter.com/7EpU1AyI3A

Na prvý pohľad pôsobí celkom nenápadne. Podľa realitných maklérov je väznica rozprestierajúca sa na dvoch podzemných poschodiach najlepšou časťou nehnuteľnosti. "K domu je pripojená väznica s rozlohou 232 metrov štvorcových s deviatimi bunkami, rezervačnou miestnosťou a polovičnou kúpeľňou," píše sa na stránke realitnej kancelárie.

Why go through a messy and expensive divorce when your house is equipped with one of these babies? pic.twitter.com/iP1ZqfC74q