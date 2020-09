KORONAVÍRUS v lietadle! Vyše 190 ľudí skončilo v izolácii: Šokujúca spoveď jednej z cestujúcich

CARDIFF – Pasažieri, ktorí prileteli minulý utorok zo Zante do Cardiffu, skončili v domácej izolácii, pretože až 16 z nich bolo doma vo Walese pozitívne testovaných na koronavírus. Jedna z cestujúcich označila celý let za "debakel", pretože personálu vôbec neprekážalo, že niektorí z cestujúcich nemali rúška. Počet nakazených ju vraj vôbec neprekvapuje, pretože na palube lietadla iba málokto dodržiaval bezpečnostné opatrenia.

Krátko po pristátí letu spoločnosti TUI zo Zante do Cardiffu muselo ísť do izolácie všetkých 193 cestujúcich a členov posádky. „Odporúčame, aby všetci účastníci tohto letu zostali v izolácii a obmedzili sociálne kontakty,“ uviedol doktor Giri Shankar z nemocnice Public Health Wales, ktorý označil let za ohnisko nákazy. V krátkom čase totiž stúpol počet nakazených na 16.

Lekár zároveň upozornil, aby zostali v 14-dňovej karanténe aj tí, ktorí sú zatiaľ bezpríznakoví, pretože môžu byť infekční a "každý, kto má príznaky, by si mal bez meškania rezervovať test".

Medzi cestujúcimi bola aj Stephanie Whitfieldová (39) a jej manžel. Whitfieldová označila let za "debakel", pretože veľa cestujúcich nemalo rúška a ak ich aj mali, nepoužívali ich správne. „Chlapík vedľa mňa mal rúško zavesené na krku. Nielenže ho nikto z personálu neupozornil, ale dali mu aj drink zadarmo, keď povedal, že pozná člena posádky. Veľa ľudí si strhávalo rúška, túlali sa uličkou hore-dole a zhovárali sa s ostatnými. Hneď ako sme pristáli, množstvo ľudí si ich okamžite stiahlo z tváre,“ uviedla pre BBC a nahnevane dodala, že tento let bol plný sebeckých "covidiotov" a nezodpovedného personálu.

Stephanie tiež uviedla, že spolu s manželom sa rozhodli zostať v izolácii ešte predtým, ako na verejnosť prenikli informácie o pozitívnych prípadoch. „Máme niekoľko príznakov, ale dúfame, že je to iba prechladnutie. Som nahnevaná ako nikdy v živote a radšej pôjdeme na test.“

Skúsenosti Whitfieldovej potvrdil aj ďalší pasažier Lee Evans, ktorý si spomína, že posádku a personál zamestnávalo všeličo iné, len nie kontrola rúšok. „Nikto sa nezaoberal tým, čo robia pasažieri v lietadle. Niekto predsa musí byť za túto situáciu zodpovedný,“ uviedol pre BBC.

Letecká spoločnosť sa bráni

Spoločnosť TUI sa však bráni a jej vedenie uviedlo, že ich zamestnanci sú riadne vyškolení a vždy trvajú na tom, aby všetci cestujúci dodržiavali opatrenia súvisiace s ochorením covid-19, vrátane nosenia rúšok. Lietadlá majú tiež "najmodernejší nemocničný štandardný systém filtrovania vzduchu, ktorý dezinfikujú v pravidelných intervaloch v súlade s pokynmi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva".

Personál údajne upozorňuje cestujúcich, aby sa na palube zbytočne nepohybovali a vždy mali na sebe rúška, ktoré si môžu dať dolu iba pri konzumácii nápojov a jedla. „Informácie pani Whitfieldovej sú pre nás veľmi znepokojivé a celú situáciu prešetríme,“ uviedol hovorca spoločnosti TUI.