KORONAVÍRUS Bill Gates varoval pred pandémiou, teraz predpovedá, kedy sa skončí

Experti z rôznych krajín sa neustále snažia o vyvinutie účinnej očkovacej látky proti novému koronavírusu. Medzičasom však miliardár a známy filantrop Bill Gates, ktorý ľudstvo už roky varuje pred podobnou krízou, prišiel s nápadom, ako dať pandémii vírusu SARS-CoV-2 raz a navždy zbohom. Všetko však závisí na tom, či žijete v bohatšom alebo rozvojovom svete. "Inovačný plán v oblasti rozširovania diagnostiky, nových terapeutík a vakcín je v skutočnosti dosť pôsobivý. To mi dáva pocit, že v bohatých štátoch sveta by sme mali byť schopní do veľkej miery koronakrízu ukončiť do konca roku 2021 a v ostatných častiach sveta do konca roku 2022," prezradil Gates v rozhovore pre časopis Wired.

Zdroj: SITA/AP/Carolyn Kaster

Podnikateľ, ktorý financuje lekársky výskum a vakcinačné programy prostredníctvom Nadácie Billa a Melindy Gatesovej, nie je žiadna naivka. Veľmi dobre si uvedomuje, že ukončenie koronakrízy nevyrieši iné svetové problémy Aj naďalej budú mnohé štáty bojovať so zlou ekonomickou a hospodárskou situáciou a experti sa opäť začnú venovať vývoju liekov proti HIV, malárii alebo detskej obrne.

Zdroj: Getty Images

V rozhovore okrem iného Gates skritizoval postup prezidenta Donalda Trumpa vo vývoji vakcíny. Ďalej vyjadril nesúhlas s tým, ako USA pristupovalo k pandémii v prvých mesiacoch. Američania boli ešte pred pár mesiacmi skeptickí a väčšina z nich koronavírus nebrala vážne. Gates sa dokonca stal terčom konšpiračných teórií. Aj naďalej však verí, že expertom sa podarí už čoskoro vyvinúť účinnú vakcínu. Vzhľadom na výrobu a distribúciu látky bude ale pravdepodobne dostupná len v bohatších krajinách.