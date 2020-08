KORONAVÍRUS Austrálsky premiér Morrison je za povinné očkovanie

SYDNEY - Očkovanie pre 25 miliónov obyvateľov Austrálie proti novému druhu koronavírusu by malo byť povinné, vláda však zabezpečí, aby bolo bezplatné. Austrálsky premiér Scott Morrison to podľa agentúry AFP povedal v stredu v rozhovore pre rozhlasovú stanicu 3AW.

Výnimky by sa mali týkať len ľudí, ktorým očkovanie neodporúčajú lekári zo zdravotných dôvodov. Morrison ďalej uviedol, že riziko je príliš vysoké na to, aby táto choroba nebola pod kontrolou: "Hovoríme tu o pandémii, ktorá ničí globálnu ekonomiku a zabila stovky tisíc ľudí".

Zdroj: SITA/Lukas Coch/AAP Image via AP

Kritici povinného očkovania v tomto návrhu vidia zásah do osobnej slobody ľudí. Odporcovia očkovania navyše na internete šíria falošné informácie o možných rizikách očkovania. Na celom svete sa aktuálne testuje takmer 30 potenciálnych vakcín na nový koronavírus, ktorému podľahlo viac než 775.000 ľudí a nakazilo sa ním takmer 22 miliónov osôb, píše agentúra AFP.

V Austrálii zaznamenali doteraz viac než 400 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by mali byť ľudia vo vysoko rizikových oblastiach zaočkovaní súčasne, inak nebude možné obnoviť globálnu ekonomiku. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že na základe plánu vypracovaného WHO bude v každej krajine najprv zaočkovaných 20 percent ľudí, ktorí sú vírusom najviac ohrození vrátane zdravotníckych pracovníkov v prvej línii, ľudí nad 65 rokov a osoby s inými vážnymi ochoreniami.

"Najrýchlejším spôsobom, ako ukončiť túto pandémiu a otvoriť ekonomiku, je začať s ochranou najviac rizikových skupín obyvateľstva na celom svete, nielen s ochranou celej populácie len v niektorých krajinách," konštatoval Ghebreyesus.