KORONAVÍRUS Británia chce zvýšiť počet testov a odhaľovať bezpríznakových infikovaných

Šéf britského zdravotníctva chce týmto spôsobom "vyplniť medzeru" v odhaľovaní skutočného počtu nakazených, keďže mnohí z nich môžu byť infikovaní a príznaky koronavírusu neprejavovať, píše agentúra Reuters.

Zvyšovanie počtu testov by sa malo začať v Anglicku, kde chcú zdravotnícke úrady do októbra každé dva týždne otestovať 150.000 ľudí. Momentálne sa v rovnakom časovom období vykoná 28.000 testov. Rezort zdravotníctva by neskôr chcel testovanie rozšíriť do ostatných častí Británie - Škótska, Walesu a Severného Írska. Cieľom britskej vlády je dosiahnuť 400.000 týždenných testov v celej krajine.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

"Testovať na koronavírus budeme v bezprecedentnom rozsahu," povedal Hancock. "Umožní nám to ďalej konkretizovať oblasti, kde potenciálne môže byť nákaza rozšírená, a pokračovať v našom boji spomaliť šírenie ešte pred zimou," citoval ministra zdravotníctva britský denník The Guardian. Británia je európskou krajinou s najvyšším počtom úmrtí - viac ako 41.000 - na chorobu COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje. Zároveň je po Španielsku štátom s druhým najväčším počtom prípadov nákazy v Európe - viac ako 322.000. V rámci britských ostrovov je najviac postihnutou časťou Anglicko.