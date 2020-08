Vedci odhalili najnovšiu hrozbu pre ľudstvo: Šírenie smrteľných chorôb spôsobom, aký sme nezažili!

EXETER - Vedci varujú pred znečistením oceánov plastmi, za ktoré môžu predovšetkým ľudia. Hromadenie plastových odpadkov by totiž podľa najnovších zistení mohlo viesť k šíreniu smrteľných chorôb. Tie by prenášali najmä morské živočíchy, ktoré veľa ľudí konzumuje.

Mikroplasty, teda plastové častice s priemerom menším ako päť milimetrov, pochádzajú z plastových produktov, ktoré sa rozpadli. Ide najmä o textilné vlákna, cigaretové filtre či kozmetické výrobky. Najnovšie vedci upozorňujú na to, že mikroplasty, ktoré sa dostávajú do morí a oceánov, môžu zohrať dôležitú úlohu pri prenose baktérií a iných patogénov zo zvierat na človeka. Podľa nich by znečistenie vôd plastami mohlo zapríčiniť masívne šírenie smrteľných ochorení. Tie by sa šírili potravinovým reťazcom z morských živočíchov na ľudí, ktorí ich konzumujú. "Čoraz viac znepokojujúce sú správy o prítomnosti mnohých patogénov na plastových povrchoch v oceánoch po celom svete," povedal Ceri Lewis z Globálneho systémového inštitútu na Univerzite v Exeteri.

Zdroj: Getty Images

Každý rok sa do svetových vôd dostávajú milióny ton plastov, pričom na hladinách sú viditeľné celé bilióny častíc. Je známe, že tieto plastové častice nesú špecifické kombinácie kovov, znečisťujúcich látok a patogénov, teda baktérií, vírusov a iných mikroorganizmov, ktoré zapríčiňujú rôzne choroby. Vedci v nedávnej štúdii zistili, že baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym látkam sa na mikroplastických povrchoch vyskytujú 100 až 5 000-krát viac ako v okolitej morskej vode. Antimikrobiálna rezistencia nastáva, keď sa baktérie prispôsobia moderným antibakteriálnym liekom a chemikáliám a stávajú sa voči nim odolné. Podľa Lewisa sú ale účinky mikroplastov na morské živočíchy, akvakultúru a ľudí stále neznáme.

Zdroj: Getty Images

Nová štúdia sa zameriava na vplyv, ktorý by mohli mať mikroplasty na akvakultúru. Týka sa to najmä chovu a výlovu rýb, mäkkýšov a iných morských organizmov. Ukázalo sa, že lastúrniky v priemere obsahujú 1,5 až 7,64 kontaminovaných mikroplastických častíc. Obzvlášť znepokojujúce sú vibriové baktérie. "Vieme, že niektoré vibriové baktérie prispievajú k ochoreniu lastúrnikov, ktoré často zapríčiňujú hromadnú smrť lariev a v niektorých prípadoch aj smrť v populácii dospelých lastúrnikov," vysvetlil Craig Baker-Austin z University of Exeter.

Biofilmy, ktoré sa objavujú na mikroplastických povrchoch, pravdepodobne hrajú kľúčovú úlohu pri vzniku patogénnych spoločenstiev. Hladké a pomerne veľké povrchy plastov totiž môžu byť vhodným prostredím na rast a život nebezpečných patogénov. Doposiaľ ale neexistuje žiadny výskum, ktorý by preskúmal rozdiely medzi biofilmami na plastových časticiach a samotných živočíchoch. Výskumníci tiež spozorovali množstvo plastov na morskom povrchu v oblastiach s prosperujúcou akvakultúrou. Práve vďaka tomu odhalili oblasti, ktoré by sa mohli stať ohniskami šírenia choroby. Jedno také je v Číne. Vedci dvíhajú varovný prst a tvrdia, že k šíreniu smrteľných ochorení môže dôjsť oveľa skôr, než by ktokoľvek predpokladal.