Morský vánok ukrýva hrozbu: Vedci odhalili, že sa spolu s ním dostáva na pevninu aj niečo iné!

GLASGOW - Vedci z University of Strathclyde a Observatoire Midi-Pyrénées na Toulouskej univerzite našli drobné plastové fragmenty v kvapkách morského vzduchu. To naznačuje, že more tieto nežiadúce častice dokáže vylúčiť samo. Zároveň to spochybňuje predpoklad, že jedného dňa sa všetky oceány a moria zaplnia plastami.

Škótski a francúzski vedci na základe výsledkov svojej štúdie tvrdia, že oceány a moria sa do istej miery dokážu vysporiadať s plastami aj samé. Zachytili kvapôčky z morského vzduchu na pláži Mimizan na juhozápadnom atlantickom pobreží Francúzska a Biskajského zálivu. V kvapôčkach objavili plastové fragmenty, ktoré sa z vody vyplavovali v podobe bublín. "Každý rok do oceánu vhadzujeme milióny ton plastu. Tento výskum ukazuje, že tam nezostane navždy. Oceán nám ten plast vracia späť ako bumerang," vysvetlil Steve Allen z University of Strathclyde.

Zdroj: Getty Images

Plastové odpadky ako igelitky alebo fľaše sa v mori rozpadajú na menšie mikroplasty, ktoré sú voľným okom často neviditeľné. Mikroplasty v kvapôčkach morských vĺn boli veľké 5 až 140 mikrometrov. Experti odhadujú, že podobným spôsobom sa oceán dokáže ročne zbaviť až 136 000 ton mikroplastu. Podľa vedúcej výskumu Deonie Allenovej by tieto zistenia by mohli rozlúštiť záhadu miznúceho plastu na dne oceánov. "Vieme, že rieky prinášajú do mora aj plast. Niektoré skončia vo víroch, iné klesnú na dno a vytvoria sediment, no množstvo na oceánskom dne nezodpovedá množstvu plastu, ktorý ročne skončí v oceáne."

Zdroj: Getty Images

Podľa odhadov každý rok v moriach a oceánoch skončí osem miliónov ton plastu. Časť z toho sa objavuje na ich povrchu. "Poznáme pohyby plastu v atmosfére a vieme, že sa pohybujú aj vo vode. Teraz vieme, že plasty sa vedia vrátiť späť. Je to výzva na začiatok ďalšej diskusie," dodala Allenová.