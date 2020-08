Z VIDEA z tragickej nehody naskakujú zimomriavky: Toto sa stane, keď zaspíte a nezapnete si pás

Hrozivé zábery zachytávajú nehodu kamióna, z ktorého po narazení do betónových zvodidiel vyletel jeho vodič. Nahral ich majiteľ hondy idúcej v protismere. Zverejnením videa sa tak opäť raz dostala do povedomia potreba zapínania bezpečnostných pásov počas jazdy. Šofér kamióna totiž očividne túto povinnosť zanedbal a zaplatil za to najvyššiu daň.

Zdroj: youtube/Daily Mail

Policajti zistili, že išlo o 39-ročného muža menom Yuttapong Hawilee. Doteraz pátarajú po možných príčinách nešťastia. "Z predbežného vyšetrovania vyplýva, že príčinou nehody môže byť buď mikrospánok vodiča alebo jeho snaha vyhnúť sa inému vozidlu. Pravdepodobnejší je ale ten mikrospánok," uviedol poručík Pornchai Jiampongpaisal. Hawilee bol prevezený do nemocnice, no o niekoľko hodín tam zomrel. Incident sa stal ešte pred dvomi rokmi, no pred pár dňami video opať začalo kolovať na internete v snahe primäť ľudí k tomu, aby si v aute zapínali pásy.

VIDEO nie je vhodné pre osoby s citlivou povahou