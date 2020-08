Slováci, už dnes v noci pozerajte na oblohu: Zjaví sa plejáda úkazov, uvidíte aj štyri planéty!

Prvá zmienka o Perzeidoch pochádza z tretieho storočia nášho letopočtu v súvislosti s umučením svätého Vavrinca. Ten bol jedným z cirkevných hodnostárov strážiacich majetok v Rímskej ríši. Niekoľko dní po jeho poprave 10. augusta 258 podľa ľudí z nočného neba padali trblietavé slzy. Práve na základe tejto udalosti sa Perzeidom ľudovo hovorí aj "slzy svätého Vavrinca". Že ide o astronomický úkaz, dokázal až taliansky astronóm Giovanni Schiaparelli v druhej polovici 19. storočia. Ako prvý na svete objavil primu súvislosť meteorov s kométami a dokonca určil, že pôvodom Perzeíd je prach z periodickej kométy 109P Swift-Tuttle.

Zdroj: Getty Images

Meteory pozorujte v noci medzi polnocou a štvrtou ráno

Prvé meteory z Perzeíd sú spravidla pozorované už 24. júla, tie posledné 24. augusta. Najviac ich padá okolo maxima, ktoré tento rok nastane v stredu v popoludňajších hodinách. Keďže po maxime už ale ich aktivita prudko klesá, najvhodnejšie je úkaz pozorovať dnes v noci ešte pred maximom. Podmienky tento rok nie sú ideálne; Mesiac bude rušiť svojím svitom, kvôli čomu nebude možné zbadať tie najslabšie meteory. Najvhodnejší čas na pozorovanie nastane v druhej polovici noci, teda medzi polnocou a štvrtou hodinou ráno, kedy súhvezdie Persea s radiantom roja vystúpi najvyššie nad obzor. "Na pozorovanie bude najvhodnejšie miesto desiatky kilometrov ďaleko od miest s čo najlepším výhľadom do všetkých strán. Ďalekohľad nebudete potrebovať, meteory vylietavajú náhodne po celej oblohe a sú dosť výrazné na pozorovanie voľným okom. Ak si meteory budete chcieť odfotiť, najvhodnejší je na to fotoaparát s možnosťou dlhej expozície a so širokouhlým objektévom, napríklad nejaká zrkadlovka," radí astronóm Petr Horálek.

Zdroj: Facebook/Astronomy Picture of the Day/Petr Horálek

Pozorovanie spestrí plejáda krásnych nebeských objektov

Už zvečera budeme môcť vidieť úsek Mliečnej dráhy. Tiahnuť sa bude cez celú oblohu a v smere k jej centru nad juhom budeme môcť pozorovať planétu Jupiter a na východ aj Saturn. Pred 23. hodinou večer bude na východe vychádzať Mars, ktorý sa 13. októbra ocitne najbližšie k Zemi. Nad východo-severovýchodom sa objaví súhvezdie Býka, ktorému dominujú hviezdokopy Hyády a Plejády. Okolo druhej hodiny ráno nad severovýchodom začne stúpať nad obzor veľmi jasná Venuša, ktorú zo severu doplní hviezdokopa M35 v súhvezdí Blížencov. Skoro ráno zas vyjde Orion. Značne lepšie podmienky na pozorovanie Perzeíd nastanú budúci rok, kedy bude Mesiac na večernej oblohe len krátko. Ideálne budú v roku 2023, kedy nov nastane len tri dni po maximu roja.