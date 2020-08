FOTO Prvá poprava na elektrickom kresle na svete bolo hrôzostrašné divadlo: Vrah si prežil peklo

William Kemmler sa narodil 9. mája 1860 v meste Buffalo v štáte New York nemeckým prisťahovalcom. Školskú dochádzku ukončil v desiatich rokoch, ale poriadne čítať a písať sa nenaučil. Radšej pracoval v mäsiarstve svojho otca, ktorý sa pri jednej bitke opilcov zranil, do rany sa mu dostala infekcia a zomrel. Onedlho zomrela aj chlapcova matka a dieťa bolo vydané napospas svojmu osudu. Kemmler sa živil ako podomový predavač, avšak podľa vzoru svojich rodičov bol častejšie opitý ako triezvy. Pod vplyvom alkoholu zavraždil 29. marca 1889 sekerou svoju družku Matildu Zieglerovú, ktorú obvinil z toho, že chce od neho utiecť so svojím priateľom. V máji 1889 bol odsúdený na trest smrti.

Na šibenici ale neskončil, pretože do spôsobu vykonania ortieľa zasiahol technický pokrok. Americký zubár Alfred. P. Southwick z Buffala vyvíjal už od roku 1881 vynález v podobe elektrického kresla, ktoré malo zaistiť humánnejší spôsob popravy. Práve v tom období sa v štáte New York živo diskutovalo o zrušení trestu smrti. Stúpenci zrušenia argumentovali tým, že obesenie je príliš krutý a bolestivý trest. Guvernér David Bennett Hill, ako zástanca zachovania trestu smrti preto uvítal nový spôsob výkonu trestu. Udalosť bola značne sledovaná aj preto, lebo v 80. rokoch 19. storočia súperili v USA dve varianty využívania elektrickej energie. Obhajcom jednosmerného prúdu bol vynálezca Thomas Alva Edison, naopak striedavému prúdu dôveroval priemyselník George Westinghouse. Ten nesúhlasil s novým spôsobom popravy, lebo sa obával, že smrť spôsobená striedavým prúdom odradí verejnosť, ktorá dá pri elektrifikácii svojich domov prednosť konkurenčnému jednosmernému prúdu.

Kreslo, na ktorom bol Kemmler popravený Zdroj: profimedia.sk

Aj advokáti na smrť odsúdeného Kemmlera sa snažili ešte na poslednú chvíľu rozsudok zvrátiť, argumentujúc, že ide o neobyčajne krutý a neobvyklý trest, ktorý odporuje ústave. Neúspešne. Poprava sa konala 6. augusta 1890 vo väzení Auburn v štáte New York. O 6.38 miestneho času vstúpil do miestnosti popravy 30-ročný William, ktorému na hlavu nasadili kovovú prilbu a do tela mu následne začalo prúdiť tisíc voltov. Po 17 sekundách ho vyhlásili za mŕtveho, ale svedkovia si všimli, že stále dýcha. Druhý pokus, počas ktorého zvýšili napätie na dvetisíc voltov, opísali prítomní ako otrasnú scénu. Reportér, ktorý sa na poprave zúčastnil, povedal: "Bolo to hrozné, oveľa horšie ako obesenie".

Poprava Kemmlera Zdroj: profimedia.sk

Práve podobné incidenty ako pri Kemmlerovej poprave, ktorá sa zmenila na hrôzostrašné divadlo, viedli neskôr k zavrhnutiu elektrického kresla ako humánnejšieho spôsobu popravy. V niektorých štátoch USA však stále zostáva alternatívou k smrtiacej injekcii, ale používa sa veľmi zriedka. Jediným iným štátom okrem USA, v ktorom sa tento spôsob popravy používal, boli do roku 1976 Filipíny.