FOTO Trojica nadšencov rozlúštila záhadný odkaz sériového vraha starý 51 rokov

Novorozlúštený odkaz ale zrejme k odhaleniu vraha nepovedie, píše americká tlač. Na dešifrovanie však čakajú ešte dva odkazy, z ktorých jeden by mohol obsahovať vrahovo meno. Odkaz nazvaný Šifra 340, podľa počtu znakov, dorazil do denníka v novembri 1969. Až teraz ho rozlúštili austrálsky matematik Sam Blake, belgický skladník Jarl Van Eykcke a americký webový dizajnér David Oranchak, ktorý na dešifrovaní odkazu pracoval od roku 2006. Trojici pomohol špeciálny počítačový program, na dešifrovaní spolu pracovali osem mesiacov. Oranchak uviedol, že základ kódu sa dá nájsť minimálne v jednej príručke amerického námorníctva z 50. rokov minulého storočia.

Zdroj: SITA/AP/San Francisco Chronicle

Rozlúštenie odkazu potvrdil v piatok večer na Twitteri aj americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). "FBI vie, že odkaz pripisovaný Zodiakovému vrahovi nedávno rozlúštili súkromné ​​osoby. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a z úcty k obetiam a ich rodinám nebudeme poskytovať ďalšie informácie," napísalo sanfranciské oddelenie FBI. Posledná obeť pripisovaná tomuto vrahovi zomrela v roku 1969.

Denník San Francisco Chronicle rozlúštený odkaz zverejnil. "Dúfam, že sa dobre bavíte pri snahe ma chytiť. Nebojím sa plynovej komory, pretože ma o to skôr pošle do raja a pretože mám teraz veľa otrokov, ktorí pre mňa pracujú," napísal okrem iného v tomto odkaze vrah podľa Oranchaka. Slovo "raj" pritom niekoľkokrát napísal s pravopisnou chybou.

Ide o druhý odkaz tohto vraha, ktorý sa podarilo amatérskym nadšencom rozlúštiť. List nazvaný Šifra 408 rozlúštil ešte v roku 1969 učiteľ Donald Gene a jeho manželka Bettye Hardenová. Ani v ňom ale nebolo nič, čo by vyšetrovateľom pomohlo vraha chytiť. Bývalý policajný detektív Gianrico Pierucci, ktorý kauzu niekoľko rokov vyšetroval, než odišiel v roku 2017 do dôchodku, teraz ocenil rozlúštenie odkazu. Podľa neho ale neprináša nič nové. Zmienky o otrokoch a zle napísané slovo raj už boli polícii známe. Ako indícia by mohla poslúžiť aspoň zmienka o mieste či zamestnaní, dodal Pierucci. Jediným oficiálne spomínaným podozrivým v tejto kauze, ktorá inšpirovala aj filmárov, bol havajský rodák Arthur Leigh Allen. Niekoľkokrát ho zatkli kvôli obťažovaniu detí, ale zomrel v roku 1992, bez toho, aby bol obžalovaný.