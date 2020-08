FOTO Zlodej ukradol bicykel, jeho majiteľovi zanechal brutálny odkaz: Budete mu fandiť!

Ku kurióznej lúpeži došlo na severe Dublinu, kde bývalý majiteľ "ukradol" svoj vlastný bicykel, ktorý náhodou uvidel opretý na ulici. Zlodejovi následne adresoval odkaz napísaný neprehliadnuteľnou krikľavo oranžovou farbou. Všimol si ho okoloidúci chodec, odfotil ho a zverejnil na sociálnej sieti. "Ak hľadáte sivý bicykel, ukradol som si ho naspäť, pretože bol môj. Mám fotografie a sériové číslo, ktorými to môžem dokázať! Tak sa maj, hlupák! Ha ha zúfalec!" odkázal pôvodný majiteľ zlodejovi.

Good morning to this sign in Smithfield and this sign only! pic.twitter.com/cPHzdhRTeG