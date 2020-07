Sex s kolegom či uviaznutie vo výťahu: Čo znamenajú naše najpodivnejšie sny súvisiace s prácou?

Súčasná neistota v spoločnosti vyvolaná pandémiou hýbe ľudskou psychikou oveľa viac ako v pokojných časoch. Myseľ viacerých z nás preto produkuje mnoho snov, v ktorých sa miešajú tie najzvláštnejšie kombinácie prežitých či očakávaných zážitkov.

Sny o práci a ich význam

A ak sa vám sníva o vašej práci častejšie ako inokedy, skúste sa pozrieť na výskum Psychic World, ktorý bol zameraný na päť snov týkajúcich sa pracoviska. Jeho autori na základe odpovedí 2 473 respondentov z Veľkej Británie zostavili rebríček tých, ktoré ich mátajú najčastejšie a pridali k nim aj ich význam. A ktoré to sú?

Meškanie do práce alebo zabudnutie na pracovné povinnosti (64 %)

Nepripravená na prezentácia (58 %)

Uvedomenie si, že ste nahý (47 %)

Sex s kolegom (42 %)

Uviaznutie na toalete alebo vo výťahu (38 %)

Ak sa vám často sníva o tom, že meškáte do práce alebo zabudnete na pracovné povinnosti, podľa Psychic World to naznačuje, že vám možno vo vašom zamestnaní niečo chýba alebo nepociťujete spokojnosť z hľadiska kariéry.

Nočná mora o nepripravenej prezentácii signalizuje, že neveríte tomu, čo robíte a ak sa opakuje, mali by ste sa porozprávať s niekým, komu dôverujete.

Pokiaľ vás počas spánku prenasleduje sen o tom, že ste v práci nahý, tak ide o „klasiku,“ ktorá má svoje korene v detstve a spája sa najmä so školským prostredím. Niektorých ľudí však prenasleduje aj v dospelosti a naznačuje pocit odhalenia spojený s nedostatkom dôvery a tento sen má vyvolať pocit, že vynikáte.

Pokiaľ sa vám sníva, že máte sex s kolegom, vôbec to neznamená, že vás táto osoba skutočne priťahuje. Namiesto toho to môže byť veľmi ťažkopádny a netradičný spôsob, ako vám váš mozog naznačuje, že táto osoba má na pracovisku atribúty, ktoré chcete mať práve vy.

A ak vás vystraší sen o tom, že ste uviazli na toalete či vo výťahu, tak to znamená, že ste sa v skutočnosti zasekli kdesi vo vašej kariére bez vyhliadok na postup vpred alebo rast. A ak sa vám táto nočná mora opakovane vracia, bude potrebné niečo zmeniť. Skúste sa preto porozprávať s vašim šéfom o tom, aký názor má na vašu prácu a aké sú vaše vyhliadky do budúcnosti.

A čo robiť, ak sa obávate snov, ktoré sa týkajú vašej práce? Odborníci na písanie životopisov vysvetľujú, že tieto sny treba brať ako určitý druh upozornenia, že niečo nie je v poriadku. „Tak ako môže byť práca stresujúca, tak môže byť aj veľmi povzbudzujúca a prospešná. Je súčasťou života, ktorú nemôžeme ignorovať,“ vysvetľuje hovorca spoločnosti Standout CV a dodáva, že ak vo vás zamestnanie vyvoláva pocit úzkosti, je tu zopár návodov, ako môžete zlepšiť túto situáciu.

Porozprávajte sa so svojím šéfom

Je to práve on, kto by tu mal byť, aby vám pomohol. Ak sa cítite ako v pasci, požiadajte ho, aby vám vysvetlil, aké sú vaše skutočné kariérne vyhliadky. Už len obyčajný rozhovor vás môže upokojiť. Nadriadení síce môžu byť zaneprázdnení, ale ak začnete konverzáciu, určite vám poskytnú spätnú väzbu, ktorá môže byť pre vás prospešná. Ak sa necítite na to, aby ste takýto rozhovor viedli so svojím šéfom, mali by ste sa porozprávať s niekým, komu na pracovisku dôverujete.

Zvážte svoju budúcnosť

Práve prevzatie kontroly nad vlastnou budúcnosťou, vám môže pomôcť odbúrať akúkoľvek úzkosť. Možno prehodnotíte svoje súčasné postavenie a to, či v ňom chcete zotrvať aj naďalej alebo či nebude pre vás lepšie niečo zmeniť. Na tom, že preskúmate iné možnosti, nie je nič zlé.

Vyskúšajte voľnočasové aktivity

Znížiť pracovný stres môžete aj tým, že sa budete tešiť na to, čo budete robiť po pracovnej dobe. Organizujte si preto voľný čas s rodinou a priateľmi, choďte na večeru, alebo robte čokoľvek, čo vás zbaví myšlienok na zamestnanie. Je dôležité, aby to nebola iba práca, čo určuje smerovanie vášho života.