VIDEO Mladík venčil v lese psa, uprostred neho narazil na záhadu: Od strachu okamžite utiekol preč!

Ben Landricombe kempoval neďaleko lesa pri meste Meddon v Devone. V pondelok okolo štvrtej poobede sa bol prejsť, keď v lese objavil malé územie s popadanými a prehnutými stromami. Podľa mladíka to vyzeralo akokeby tam "stroskotalo UFO". Popritom, ako si fotil zľahnutú vegetáciu, začul záhadné zvuky. Dostal veľký strach, a tak sa rozbehol späť ku svojmu karavanu. "Išiel som sa prejsť so svojím psom do lesa a objavil som tam toto záhadné miesto. Mohlo by to byť miesto havárie UFO," okomentoval Ben svoje video.

Momentálne nie je známe, čo sa so stromami stalo. Nie sú totiž klasicky zoťaté a nie je to ani výsledok kalamity, keďže v oblasti v posledných dňoch nezaznamenali silný vietor, ktorý by to mohol spôsobiť. "Na tom mieste je niečo veľmi čudné," poznamenal Landricombe, ktorý sa tam už nemieni vrátiť.