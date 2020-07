Šokujúce FOTO PRED a PO ukazujú, prečo by ste mali čistiť vysávač: Andrea bola zhnusená!

SYDNEY - Keď sa povie čistenie vysávača, väčšina si predstaví vrecká, nádoby na prach alebo filtre. V skutočnosti ale existujú aj ďalšie komponenty, ktoré by sa mali pravidelne čistiť. Veľa ľudí zostalo prekvapených tým, čo vyšlo z ich na prvý pohľad čistých vysávačov.

Na facebookovej stránke Mrs Hinch Cleaning Tips sa objavil tip od Andrey Feeneyovej. Austrálčanka radí, ako treba čistiť hlavicu vysávača, aby ste odstránili rokmi nahromadený prach. "Nepamätám si, kde som to videla, ale nedávno som čítala príspevok, v ktorom bolo písané, že musíte odstrániť štyri skrutky z hlavice vysávača značky Henry, aby ste odstránili všetok prach zospodu," uviedla. Sama priznala, že sa hanbí, že podobnú vec už dlhé roky neurobila. "Každopádne som to urobila dnes. Osem rokov hromadený prach je fuč," skonštatovala.

Zdroj: Facebook/Mrs Hinch Cleaning Tips

Užívatelia Facebooku boli fotkami ohromení. Väčšina napísala, že o takomto čistení nemala ani tušenia. "Nemyslel som si, že je to možné, no chystám sa to urobiť aj na mojom vysávači," podotkol jeden. Tí, ktorí toto tajomstvo už poznali, tiež označili proces čistenia za "zvláštne upokojujúci".

Ďalšou časťou, na ktorú by ste nemali pri čistení vysávača zabúdať, je vysávacia trubica. Tento trend sa nedávno stal hitom internetu po tom, čo žena z Anglicka zacítila doma čudný zápach, ktorý šiel z vysávača. Keď vyčistila trubicu dezinfekčným prostriedkom, výsledky boli ohromujúce. "Bola som absolútne šokovaná tým, čo vyšlo z trubice. Prišlo mi z toho zle," vyhlásila.