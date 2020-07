KORONAVÍRUS Oznam obchodu o nosení rúšok sa stal absolútnym hitom: Nič trefnejšie ste nevideli

Sarah Binghamová svojím oznamom pre zákazníkov zaujala ľudí po celom internete. "Ak sa rozhodnete nenosiť rúško, žiadame vás, aby ste odložili svoju návštevu. Radi s vami prediskutujeme efektívnosť rúšok, keď bude po všetkom a prídete do nášho obchodu predať oblečenie svojej mŕtvej starej mamy," píše sa v ňom.

Zdroj: Reddit/totallynotabear

Majiteľka vysvetlila, že sa k tomuto kroku rozhodla preto, lebo si niekoľko zákazníkov odmietlo nasadiť rúško a do jej predajne vstúpilo bez neho. Po napísaní oznamu dostala množstvo e-mailov aj telefonátov. Ľudia sa na ňom dobre zabavili a zároveň priznali, že je to naozaj originálny spôsob, ako ostatných upozorniť na to, že riziko netreba podceňovať. "Nikto nemá rád rúška. Nie je to zábavné. Je to nepríjemné, obzvlášť tu vo Phoenixe, lebo je tu strašne horúco. Ale je to doslova to najmenšie gesto, ktoré môžeme urobiť," povedala Sarah, ktorá zároveň poďakovala väčšine svojich zákazníkov za to, že nosia rúška.

Svoj obchod znovu otvorila 1. júna a podobne ako mnoho iných podnikov, aj jej dala pandémia poriadne zabrať. Vintage oblečenie totiž nie je nevyhnutný tovar, bez ktorého by ľudia nevedeli existovať. Hlavné je ale podľa Binghamovej to, že ostala zdravá. "Ak to dokážeme dostať pod kontrolu, môžeme sa vrátiť k normálu, pokiaľ bude existovať vakcína," dodala.