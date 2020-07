Muž (62) sa nakazil KORONAVÍRUSOM, odniesol si to jeho penis: Prežil hotové utrpenie!

Šesťdesiatdvaročný Francúz sa infikoval koronavírusom a mal ťažší priebeh, skončil preto v nemocnici. Tam začal trpieť permanentnou erekciou, ktorá trvala štyri hodiny. Podľa lekárov z Centre Hospitalier de Versailles v Le Chesnay neďaleko Paríža išlo o priapizmus, čo je stav, kedy dochádza k nepretržitému stoporeniu penisu, častokrát bolestivému. Dôvodom boli krvné zrazeniny v pohlavnom úde pacienta. Keď zrazeniny blokujú tepny alebo žily, môžu spôsobiť smrteľné infarkty či mozgové príhody. Lekári ale predpokladajú, že ide o prvý prípad, kedy bol priapizmus vedľajším účinkom koronavírusu.

Zdroj: Getty Images

Muž strávil dva týždne na jednotke intenzívnej starostlivosti. Podľa ošetrujúcej lekárky Myriam Lamamriovej bolo zrážanie krvi u daného pacienta jedným z príznakov ochorenia COVID-19. Zrazeniny potom blokujú srdce, mozog a pľúca. Lekári zatiaľ nevedia, ako presne koronavírus súvisí so zrážaním krvi. Ani dotyčný pacient netrpel priapizmom okamžite. Faktom však je, že tento stav sa u zdravých mužov vyskytuje aj bez príčiny. Francúzovi krv z penisu museli odstrániť pomocou ihly, pretože nepomáhali ani ľadové zábaly.

"Hoci argumenty podporujúce príčinnú súvislosť medzi COVID-19 a priapizmom sú v našom prípade veľmi silné, potrebujeme správy o ďalších prípadoch, ktoré by tieto dôkazy posilnili," uviedli lekári. Akákoľvek forma priapizmu môže spôsobiť dlhodobé poškodenie penisu, preto je potrebné tento problém čím skôr riešiť. O prípade informoval časopis The American Journal of Emergency Medicine.