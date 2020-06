VIDEO z parku označili policajti za zlomyseľný žart: Sála z neho hrôza!

Šokujúce video zachytávajúce dianie v parku v Džhansi v severoindickom štáte Uttarpradéš koluje po internete a bombardujú ho viaceré zmätočné komentáre. A keďže sú na ňom zachytené dva stroje na posilňovanie, ktoré sa uprostred tmavej noci hýbu bez toho, aby na nich niekto sedel, všetko si užívajú najmä priaznivci nadprirodzených javov.

Na záberoch, ktoré valcujú sociálne siete, vidno aj tváre troch policajtov, ktorí všetko pokojne sledujú. „Park je pomenovaný po Kanshi Ramovi, takže tie stroje dal do pohybu jeho duch,“ uvádza sa v jednom z komentárov.

Fitness freak ghost ?@jhansipolice got a tip off about an open gym being used by ghosts!Team laid seige & soon found t real ghosts-Some mischievous person made video of moving swing & shared on #socialmedia. Miscreants will b hosted in a ‘haunted’ lockup soon #NoHostForGhost pic.twitter.com/JUaYt4IJMS