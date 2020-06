Mysteriózny úkaz na FOTO: Keď zistíte, čo sa stalo s jazerom, onemiete!

Jazero Lonar vzniklo pred približne 50.000 rokmi po náraze meteoritu. Nachádza sa 500 kilometrov od finančnej metropoly Indie Bombaja.

Experti uvádzajú, že jazero nezmenilo farbu vody prvýkrát, zmena však nikdy nebola taká rýchla. Fenomén vysvetľujú zmenou slanosti vody a výskytu rias, potvrdiť to však musí analýza vzoriek vody, napísala vo štvrtok agentúra AFP.

Since the past four days or so, #Maharashtra 's world-famous #LonarLake - the world's third biggest formed by a meteorite hit - has mysteriously changed colour from its normal bluish-green to a baby-pink shade. (IANS) pic.twitter.com/kzGnpccnYf

„Hladina vody v jazere sa za uplynulý rok dramaticky znížila, čím sa zvýšila jej slanosť aj teplota. To prispelo k premnoženiu rias,“ povedal vo videu zverejnenom na Twitteri geológ Gadžánan Kharát.

„Tieto riasy v teplejšom prostredí sčervenajú, čo spôsobilo, že jazero nabralo zo dňa na deň ružovú farbu,“ dodal.

Lonar Lake, the lake inside the Lonar Impact Crater in India, has recently turned red due to a micro-organism bloom:https://t.co/4dzCOkgRKS

Here are two @CopernicusEU #Sentinel images, one from this morning (r) and one from a year ago (l), showing the dramatic colour change: pic.twitter.com/xqY55kZpL6