PRIESKUM odhalil, čo ľudí najviac desí, keď sa povie vesmír: Hrozivému rebríčku kraľuje TENTO jav

Niektoré historické záznamy dokumentujúce správanie predchádzajúcich generácií k vesmírnym zákonitostiam vyvolávajú u súčasníkov pobavenie. Viacerí nerozumieme tomu, prečo sa naši predkovia obávali zatmenia slnka alebo spájali spln Mesiaca s tými najpodivnejšími javmi. Zdá sa však, že v digitálnom svete prepchatom aplikáciami a technológiami mnohí z nás nereagujú v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami veľmi odlišne. A hoci obavy zo splnu či zatmenia už dávno vypršali, zoznam "vesmírnych nástrah" strašiacich súčasníkov je naozaj dlhý, čo potvrdil aj prieskum na Reddite. A ktoré to sú?

Mobilné čierne diery

Putujúce čierne diery patria k najobávanejšiemu javu. Jedna z nich má veľkosť ako Jupiter a pohybuje sa po Mliečnej dráhe. Viacerí preto špekulujú nad tým, ako by sme dopadli, keby si to namierila smerom k našej planéte, hoci pravdupovediac, veľa možností by sme nemali. „Boli by sme úplne v prd*li,“ vystihol jeden z užívateľov najpravdepodobnejšiu možnosť. Nestrácajme však nádej. Ako sa totiž ukázalo, existujú spôsoby, ako zachrániť celú našu slnečnú sústavu.

Kesslerov syndróm

Viacerí užívatelia poukázali na zhromažďujúci sa odpad vo vesmíre, ktorý tam bol "vyexpedovaný" za posledných takmer 70 rokov vesmírneho výskumu. „Toto je nám najbližšie,“ píše jeden z užívateľov. „Rozpadajúce sa časti vesmírnych telies rotujúce okolo planéty poškodzujú funkčné a dôležité satelity.“ Zem bude čoskoro zaobalená ich úlomkami, ktoré nad ňou vytvoria obrovský mrak. Ak zhodnotíme, koľko vesmírneho odpadu už poletuje nad planétou a prirátame k tomu súčasný narastajúci trend komerčného využitia vesmíru, ide o alarmujúce zistenia. Kesslerov syndróm pravdepodobne nakoniec spôsobí, že nízka obežná dráha prestane byť prístupnou, čo môže byť v budúcnosti obrovský problém, pretože väčšina komunikačných systémov je umiestnená práve tam.

Veľkosť vesmíru

Viacerým vyráža dych nekonečnosť vesmíru. Rýchlosť svetla, čiže najrýchlejšia možná rýchlosť pôsobí až príliš pomaly, keď sa na ňu pozeráte v kontexte našej slnečnej sústavy. „Strašidelná je už len veľkosť toho priestoru,“ napísal jeden užívateľ. „Všetko je také veľké a tak ďaleko. Strach a zároveň ľútosť však vo mne vyvoláva aj fakt, že tie miesta sú tak vzdialené, že ich nikdy nebudem môcť navštíviť. Rád by som videl, čo tam je, ale väčšina z nás nikdy neopustí Zem.“

Strašidelný Mesiac

Toto vesmírne teleso vyvoláva snáď najväčšie obavy.

Vákuový rozklad

„Hmota ako ju poznáme, sa nenachádza v pokojnom stave. Trocha energie ju môže posunúť natoľko, že úplne zmení chémiu a fyziku fungovania vesmíru,“ napísal jeden užívateľ o nepredvídateľných vákuových "bublinách".

Príťažlivosť

V tomto prípade však nejde o žiadnu príjemnú atraktivitu, ale o skutočné nebezpečenstvo v podobe gravitácie. V medzigalaktickom priestore sa totiž nachádza gravitačná anomália, ktorú prekrýva galaktická rovina. Astronómom tak síce sťažuje pozorovanie, ale už potvrdili existenciu "lokalizovanej koncentrácie hmoty tisíckrát masívnejšej ako Mliečna dráha".

Voyager 1 prežije planétu Zem

Mnohí respondenti naznačili, že život na našej planéte skončí možno ešte skôr ako životnosť medziplanetárnej kozmickej sondy, ktorá putuje vesmírom od roku 1977.