VIDEO vhodné len pre silné povahy: Mladík šiel preskúmať podkrovie, horor v priamom prenose!

Rob svojim kamarátom povedal, že si pred časom všimol, ako v jeho podkroví niečo praská a počuť odtiaľ kroky. Pred pár dňami preto vzal kameru a vybral sa preskúmať, čo sa tam hore deje. Priateľom všetko vysielal cez videochat. Na zázname vidno, ako sa vyšplhá po rebríku hore a s baterkou v ruke otvorí dvierka. Opatrne nazerá do tmavého priestoru, atmosféra je dusná a cítiť strach. Scéna ako vystrihnutá z hororu. A presne tak sa video aj končí. Ako sa totiž mladík obhliada navôkol, zrazu sa pred ním zjaví malé zakrvavené dieťa a začne na neho vrieskať. Rob spadne na zem a nehýbe sa.

Zdroj: Twitter/Rob Savage

Jeho priatelia sú v šoku a totálne vydesení. Nechápu, čo sa práve stalo. Už keď sa chystá jeden z nich kamarátovi zavolať, aby zistil, či je v poriadku, ďalší sa ozve a spýta sa: "To je úžasné, ako si to spravil?"

I’ve been hearing strange noises from my attic, so I called a few friends and went to investigate… pic.twitter.com/CxmJAf44ob