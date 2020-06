Z najslávnejšieho mosta sveta sa začali ozývať tajomné zvuky: VIDEO Ľuďom trhajú uši

Niekoľko ľudí označilo zvuk, ktorý sa v piatok niesol mostom Golden Gate v San Franciscu, za desivý alebo protivný. Tí, ktorí cez most museli aj prejsť, povedali, že im "trhal uši".

„Nedokážem ten zvuk ani opísať. Chvíľu to znelo ako zvonkohra, potom ako keď fúkate do fľaše. A zrazu akoby ste fúkali do viacerých fliaš naraz a každá vydávala iný tón,“ uviedol na sociálnej sieti jeden z obyvateľov mesta.

Tajomný zvuk má však jednoduché vysvetlenie. Spôsobuje ho nedávno vymenené zábradlie pri chodníkoch. Zvislé priečky železného zábradlia sú totiž užšie než priečky starého zábradlia. Odborníci tvrdia, že ide o zámer. Most bude podľa ich slov lepšie vzdorovať silným vetrom. Cez zábradlie teraz preniká podstatne viac prúdiaceho vzduchu.