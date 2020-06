Blondína sa chcela pochváliť nápaditým receptom na prípravu čaju: Ľuďom sa chce z jej VIDEA plakať

Američanka Michelle síce žije vo Veľkej Británii, ale k tradícii tejto krajiny pristúpila veľmi svojsky a zrejme aj nešťastne. Briti a najmä Angličania sú totiž známi milovníci čaju a pri jeho príprave dodržiavajú striktné a zaužívané pravidlá. S hrôzou preto sledovali, ako temperamentná Američanka prezentuje návod na prípravu „tradičného britského čaju,“ do ktorého neváhala zapojiť ani mikrovlnnú rúru.

V úvode svojho videa, ktorým podľa jej slov reaguje „na veľký záujem divákov, ktorí chceli vidieť jej spôsob prípravy britského čaju,“ si jej dcéra naleje do polovice šálky studenú vodu a dá ju na minútu zohriať do mikrovlnky. Potom ju vyberie, obsah šálky doplní studeným mliekom, vloží do nej vrecúško čaju a nasype kopu cukru.

Michelle je so sebou očividne spokojná, čo však nemôžeme tvrdiť o Britoch. Otvorene ju kritizujú nielen za jej „recept,“ ale aj za predchádzajúce výroky, v ktorých uviedla, že do čaju pridáva „veľa ingrediencií“ ako napríklad škoricu, klinčeky alebo pomarančovú zmes, čo je pre milovníkov tradičného horúceho moku neprijateľné.

„Nie, nie, nie! Chce sa mi plakať,“ píše sa v jednom z 30.000 nelichotivých komentárov. „Keďže som Britka, tak ma to video desí a trasiem sa,“ napísala ďalšia užívateľka. „Všetkých, ktorí to sledujú upozorňujem, že toto rozhodne nie je šálka britského čaju,“ nakladá autorke videa jeden divák. „Niečo takéto je zločin a mali by to označiť za ilegálne,“ nešetrí kritikou ďalší.