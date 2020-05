Žena zverejnila jednoduchú matematickú hádanku: S manželom sa už mesiac hádajú na jej riešení

Nemenovaná mamička na stránke Mumsnet publikovala jednoduchú matematickú hádanku. Nešlo o žiadny chyták, ale o úlohu, ktorá sa dá vypočítať sedliackym rozumom. Zadanie znie: Ak sa obchod zavrie presne na poludnie, čiže o 12:00, a opäť sa otvorí o 02:00 popoludní, ako dlho, koľko hodín, bude obchod zatvorený?

Zdroj: Mumsnet/pooopypants

Žene vyšla odpoveď dve hodiny, no jej manželovi tri. Neustále ju presviedčal, že jeho odpoveď je správna. "Pomôžte mi, prosím, diskutujeme o tomto už viac ako štyri týždne," napísala užívateľka, ktorá sa domnieva, že partner počíta polnoc, jednu hodinu ráno a zároveň druhú hodinu ráno, čím mu vychádzajú tri hodiny. Po správnosti by však mal rátať len jednu a druhú hodinu ráno. "Dokonca mi to rozdelil do minút a snažil sa mi to vysvetliť týmto spôsobom. Stále sa nevieme dohodnúť a myslí si, že ja som tá, ktorá sa mýli."

Zdroj: Getty Images

Na jej príspevok odpovedalo viac ako tristo ľudí, pričom všetci súhlasili s jej výsledkom. "Do 01:00 to je jedna hodina, do 02:00 druhá. Spolu sú to presne dve hodiny," vysvetlil jeden z komentujúcich. Ďalší nechápe, ako sa kvôli tomuto môžu manželia hádať celý mesiac.