Matematik si nevedel poradiť s úlohou svojej dcéry (7): Jej FOTO dostane do pomykova aj vás

Vysokoškolský pedagóg Kit Yates sa obrátil na užívateľov sociálnej siete so žiadosťou, aby sa pokúsili vyriešiť úlohu jeho dcéry. „Toto je domáca úloha z matematiky. Môže mi niekto pomôcť s odpoveďou?“ uviedol na twitteri autor knihy Matematika života a smrti. „Skutočne som si nie istý, čo by som jej mal poradiť, aby to mala správne.“

Užívatelia sociálnej siete tak začali špekulovať a rozhodovať o tom, či má zobrazený polkruh dva pravé uhly alebo nie. Podľa zadania treba vysvetliť aj to, ako sa riešiteľ úlohy dopracoval k svojmu výsledku. Autori komentárov síce zvažovali viaceré možnosti, nikto si však netrúfol odpovedať jednoznačne.

„Situáciu môžem využiť ako príležitosť porozprávať sa so svojou dcérou o tom, kedy sa dá na zadanie odpovedať kladne a kedy záporne v závislosti od toho, ako chápe pojem uhol. Ale som si istý, že nie každý rodič alebo učiteľ má čas zaoberať sa tým príliš do hĺbky,“ hovorí Kit. „Je to skutočne hlboká a podnetná otázka, ktorú by sme mohli neskôr v škole použiť na podnietenie rozhovorov o nekonečne, dotyčniciach a mnohých ďalších zaujímavých matematických konceptoch,“ pripúšťa matematik a dodáva, že toto nie je téma pre sedemročné deti. „Použijem to ako hádanku pre mojich študentov druhého ročníka matematickej univerzity a uvidím, čo vymyslia.“

Ak ste z riešenia úlohy zúfalí, podľa kľúča je správna odpoveď možnosť, že na obrázku nie sú žiadne pravé uhly. Doktor Yates však uvádza, že existuje pádny argument, ktorým by dokázal obhájiť aj opačnú odpoveď.