Vedci nahrávali zvuky na dne Mariánskej priekopy a ostali poriadne prekvapení

SEATTLE - K unikátnemu výsledku prieskumu najhlbšieho miesta na svete sa dopracovali vedci z Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) v Seattli. V hĺbke viac ako 10-tisíc metrov pod hladinou oceánu, kde by každý očakával pokoj a ticho, zachytil špeciálny hydrofón bohatú zmes rôznych zvukov.

Mariánska priekopa nachádzajúca sa v západnej časti Tichého oceánu dosahuje dĺžku 2550 km a šírku 70 km. Vo svojom najhlbšom bode, ktorý je nazvaný Challenger, je hlboká 10,9 km. Ak by do nej spadol najvyšší vrch na zemeguli Mount Everest, ešte stále by bol ukrytý viac ako dva kilometre pod hladinou. A práve na toto miesto sa podarilo vedcom z NOAA umiestniť špeciálny hydrofón. V tmavej a desivej hlbočine ho ponechali tri týždne. Po vytiahnutí prístroja na povrch boli prekvapení z toho, aké rušné je najhlbšie miesto Zeme.

Zdroj: Youtube/NOAAPMEL

"Mysleli sme, že najhlbšia časť oceánu bude jednou z najtichších miest na Zemi," uviedol člen výskumného tímu Robert Dziak. Podrobnou analýzou nahrávky sa podarilo odborníkom oddeliť prírodné zvuky od hluku vytvoreného človekom. Záznam zachytil zmes namiešanú zo zvukov vzdialených zemetrasení, ale aj tajfún 4. kategórie. Počuť tiež hukot vrtúľ prechádzajúcich lodí a stonanie veľrýb. Zemetrasenie s epicentrom v blízkej oceánskej kôre otriaslo oceánom asi 900 metrov nad hydrofónom a dosiahlo magnitúdu 5. "Akokoľvek chcete uniknúť pred hlukom, nemáte šancu ani takmer 11 kilometrov pod hladinou oceánu," okomentovali výsledky svojej štúdie vedci.