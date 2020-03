VIDEO záhadného živočícha zmiatlo internet: Nemáte šancu uhádnuť, čo to je!

Internet je plný videí, ktoré zobrazujú netradičné tvory. Pracovník lesnej služby Perveen Kaswan sa na Twitteri podelil s ďalším. Zábery zachytávajú zeleného živočícha, ktorý pomalými pohybmi kráča po konári stromu. Nápadne sa podobá na kobylku. "Príroda sa s presnosťou postarala o všetky detaily. Detaily, ktoré si mnohokrát ani nevšimneme," okomentoval mladík zábery.

#Nature has filled every detail with precisel. Details which many a times we don't observe. Video by Maria Chacon. Believe me you have never seen such creature till now. #AmazingNature pic.twitter.com/jy0h9za8o0