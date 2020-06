FOTO Striptérka má najtučnejšiu vagínu na svete: Priznala, čo jej robí najväčší problém

TORONTO - Kanadská striptérka s "najtučnejšou vagínou na svete" už viac nemôže piť nápoj cez slamku. Dôvodom sú početné operácie pier. Považuje to za jedno z negatív plastík, ktoré si nechala urobiť. Priznala, že sa často stretáva so škaredými pohľadmi ľudí.

Cieľ kanadskej striptérky, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Mary Magdalene, bol odjakživa jasný - vzdorovať predsudkom, ktoré má väčšina ľudí pri pohľade na jej telo. Počas posledných štyroch rokov podstúpila tri plastiky pŕs, tri úpravy bokov, odstránenie tukov z líc, výplň bedrového kĺbu a tiež operáciu vagíny. Všetko jej platili sugar daddies, čiže muži, od ktorých sa niektoré mladé ženy nechajú vydržiavať.

Zdroj: Instagram/xomarym

Dvadsaťštyriročná Mary sa veľmi rada pýši tým, že má údajne najtučnejšiu vagínu na svete. Chirurgovia jej ju vytvorili tak, že odsali tuk z iných častí jej tela a vložili ho do intímnych partií. Za všetky plastiky zaplatila v prepočte vyše 90-tisíc eur. Kanaďanka by chcela absolvovať ešte ďalšie zákroky; chce mať napríklad najväčšie prsia na svete, no plastickí chirurgovia ju hneď po tom, ako vkročí do ich ordinácie, posielajú domov. "Lekári si myslia, že už nepotrebujem žiadne ďalšie operácie, ale rešpektujú skutočnosť, že mám svoju vlastnú jedinečnú estetiku," vysvetľuje.

Zdroj: Instagram/xomarym

Zdroj: Instagram/xomarym

Mary priznáva, že zákroky na jej tele si vyžiadali aj svoju daň. V súčasnosti už napríklad nedokáže piť z pohára cez slamku. Dôvodom sú príliš veľké pery. Taktiež má isté problémy s vagínou, no je optimistická a verí, že sa to čoskoro napraví. "Najväčším pozitívom je môj sexuálny život. Moje nadmerne veľké časti tela robia všetko oveľa zábavnejšie a takisto je to prínos pre moje podnikanie a značku," hovorí. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa stala online striptérkou. Účtuje si v prepočte 90 eur za päť minút, pričom každý deň má aspoň 50 rezervácií. O jej služby majú záujem muži vo veku od 20 do 80 rokov. "Rozprávame sa a robím sexi striptízové pohyby, hoci niekedy som len terapeut."

Zdroj: Instagram/xomarym

Magdalene skonštatovala, že sa stretáva aj s nepriazňou. Už si vraj zvykla na škaredé pohľady ľudí, no podľa nej je to len preto, lebo jej závidia. "Manželky a priateľky mužov, ktorí idú okolo, na mňa žiarlia. Muži sa totiž pozerajú na moje sexi telo a chcú ho," dodala sebavedomá striptérka.