Veľké varovanie ženy po plastike zadku: FOTO Ak si nedáte pozor na jednu vec, dopadne to hrozne

NEWCASTLE - Tridsaťsedemročná Jema Gilsenanová z Kentu sa teší z komplimentov užívateľov sociálnej siete, ktorí si o jej osemnásťročnej dcére myslia, že je to jej sestra. Plavovlasá Britka tvrdí, že lichôtky na jej adresu sa začali hromadiť najmä potom, ako si dala vylepšiť sedaciu časť svojho tela. Všetky ženy, ktoré plánujú absolvovať podobný zákrok, však upozorňuje, aby si dali pozor na výber plastického chirurga.

Zdá sa, že matka Jema a jej dcéra Ella sú silná dvojka a výborne si rozumejú. „Moja mama vždy vedela, ako ma rozosmiať. Vychovávala ma sama a zvládla to výborne,“ hovorí o svojej matke mladá žena a prirovnáva ju k princeznej Levi. Zároveň priznáva, že niekedy je naozaj ťažké presvedčiť ľudí o tom, že nie sú sestry a často musí ako dôkaz nastúpiť vodičský preukaz.

Jema sa v minulosti živila ako modelka a teraz pracuje v televízii BabeX TV, takže vždy sa musela starať o svoj zovňajšok. S plastickými vylepšeniami začala po pôrode dcéry, keď si nechala upraviť prsia a neskôr nos. S prichádzajúcou štyridsiatkou sa rozhodla pre vylepšenie zadku. „Vždy bol ako palacinka a konečne ho mám pekný guľatý,“ pochvaľuje si blondína.

Jema Zdroj: FB/Jema Gilsenan

Operáciu vraj zvažovala dva roky. „Stretla som sa s plastickou chirurgičkou Lucy Glanceyovou, ktorá mi vysvetlila všetky možnosti a varovala pred príliš inváznym zásahom,“ hovorí Britka a dodáva, že viac ako štvorhodinový zákrok absolvovala 21. mája. Počas neho jej odsali tuk z bokov a vstrekli jej ho do hornej časti zadku, čím jej vytvorili tzv. krivku 'S-line' s príťažlivým vzhľadom. „Je skutočne dôležité, aby ste si našli seriózneho plastického chirurga, ktorý vás neohrozí a urobí všetko správne,“ upozorňuje.

Ella (vľavo) a Jema Zdroj: FB/Ellie Axton

Päťdesiat percent tuku vraj odumrie po niekoľkých mesiacoch, a ak sa ho vstrekne príliš veľa naraz, tak riskujete, že operácia skončí fiaskom. Pozná vraj priateľky, ktoré podstúpili zákrok v Turecku, kde im injekčne aplikovali 10 litrov tuku a dopadlo to hrozne. „Odsali mi 2,5 litra, ale nevstrekli mi všetko naraz. O pár mesiacov sa vrátim, znovu mi odoberú tuk tentoraz z brucha a nahradia mi ním to, čo odumrelo,“ vysvetľuje Jama a priznáva, že do plastických zákrokov doteraz investovala 15.000 libier (16.800 eur).

Suma nie je podľa nej privysoká, pretože pozná ženy, ktoré na podobné vylepšenia minuli aj desaťnásobne viac a s výsledkom nie sú spokojné. „Vždy sa teším z toho, ako vyzerám. Mám radosť aj z upravených nechtov alebo z návštevy solária. Zlepší mi to deň.“

Matka zároveň uviedla, že svojej dcére nedokáže odoprieť drobné vylepšenia, s ktorými Ella začala po dovŕšení osemnástky. Podporovala ju, keď si dala upraviť nos, líca a pery a chápe ju aj v tom, že chce kráčať v šľapajach Kardashianok. „S mamou si výborne rozumieme. Stojí pri mne, je to moja kamarátka. Nemáme problém navzájom si požičať oblečenie a vyraziť do klubu. Viem, že mi vždy závidela môj okrúhly zadok a ja som si z nej kvôli tomu často uťahovala. Po zákroku som ju veľmi podporovala a teraz sa s ňou teším,“ hovorí dcéra spokojne.