Americký turista (22) vymenoval 10 vecí, ktoré neznáša na Austrálii: To myslí vážne?!

MELBOURNE - Na dvadsaťdvaročného Američana, ktorý vyrazil na výlet do Austrálie, táto krajina nezanechala príliš dobrý dojem. Mladík tvrdí, že by ju určite nevymenil za svoju vlasť a na Youtube zverejnil video, v ktorom upresňuje, čo ho na Austrálii irituje najviac.

Austrália je snom mnohých cestovateľov. Na Tristana Kuhna z Texasu, ktorý tam trávi čas od vlaňajšieho októbra, ale očividne nezapôsobila. Navštívil už mestá Cairns, Adelaide, Melbourne či štát Tasmánia, no nikde sa mu nepáčilo tak, ako v rodnej zemi. S užívateľmi Youtube sa podelil so svojimi dojmami z ciest po krajine protinožcov. Nejde o žiadne chválospevy, ale spŕšku kritiky a detaily kultúrneho šoku, ktorý utrpel. Tristanovi vadí všetko, počnúc technickým vybavením, končiac miestnou faunou.

Pomalá WI-FI

"Rýchlosť internetu je tu skutočne frustrujúca. Nie je to úplne najhoršie, ale určite oveľa horšie ako v USA," začína Kuhn svoje rozprávanie. "Ale aj keď zaplatíte za svoj vlastný internet a za rýchle wi-fi, stále budete mať pomalú rýchlosť nahrávania." YouTuber sa ďalej posťažoval, že mu trvalo päť až sedem hodín, kým pridal video na web. Doma by mu to vraj trvalo len polhodinu.

Zdroj: Instagram/tristankuhn

Agresívne muchy

Podľa turistu sú austrálske muchy útočné a agresívne ako nikde inde na svete. "Útočia na vás a keď sa ich pokúsite odohnať, jednoducho sa vrátia a vy sa ich nemôžete zbaviť," uviedol.

Povinné nosenie prilby

Texasan okomentoval aj povinnosť nosenia prilby pre cyklistov. Podľa neho ide o ďalšiu záležitosť, ktorou vláda prekročila svoje kompetencie. "Je tu nezákonné jazdiť na bicykli bez prilby," krúti hlavou s tým, že dospelí by mali mať v tomto smere na výber.

Zdroj: Instagram/tristankuhn

Bez možnosti dopĺňania nápojov

Na rozdiel od Spojených štátov si v Austrálii po objednaní jedla s nápojom nemôžete bezplatne dočapovať ďalšie nápoje. "Nealkoholické nápoje sú tu veľmi malé a jeden stojí aj 4,50 austrálskych dolárov. Ak si ho dáte s ľadom, dajú vám ho veľmi málo, pretože ľad zvýši objem o polovicu. A sú deti, ktoré počas jedla vypijú aj dva alebo tri drinky. Takže Američania, ak si radi dávkujete nápoje, ktoré sú zahrnuté v cene, buďte vďační za to, že ste v Amerike a môžete to urobiť."

Zdroj: Instagram/tristankuhn

Kamery na cestách

Kamery na meranie rýchlosti sú v Austrálii údajne na každom kroku, takže ísť prirýchlo sa rozhodne nevyplatí. Mladík síce priznal, že kamery udržiavajú bezpečnosť na cestách, ale tie v Austrálii sú podľa neho až príliš citlivé. Vadí mu aj to, že vláda týmto spôsobom až príliš zasahuje do súkromia vodičov.

Platba vo vnútri čerpacej stanice

Kuhn skritizoval aj platby za benzín. "Nemôžete tu platiť za natankované palivo priamo pri stojane, ale musíte ísť dovnútra. "Je to nepríjemné hneď z dvoch dôvodov. Po prvé, strácam čas presunom a po druhé, veľa ľudí iba netankuje, ale nakupuje rôzne veci a ja musím čakať v rade, hoci som iba tankoval."