Máte podozrenie, že ste sa nakazili koronavírusom? V tom prípade neužívajte tieto lieky proti kašľu!

Medzinárodný tím vedcov minulý štvrtok uviedol, že účinná látka vo viacerých sirupoch proti kašľu zvyšuje replikáciu vírusu SARS-CoV-2. Zistili to na základe výskumu, ktorý prebiehal v laboratórnych podmienkach. Zdá sa, že lieky proti kašľu s obsahom dextrometorfánu môžu zhoršiť priebeh koronavírusu.

Zdroj: Getty Images

Je obzvlášť dôležité, aby sa týmto liekom vyhýbali ľudia, ktorí majú podozrenie na nákazu. Dextrometorfán totiž potlačuje signály mozgu, ktoré spúšťajú reflex na kašľanie. Ide pritom o kľúčovú zložku prakticky všetkých voľnopredajných liekov proti kašľu. Dextrometorfán obsahuje napríklad robitussin, benylin, triaminic či theraflu. Testy v parížskom Pasteurovom inštitúte vykonané na opiciach dokázali, že keď je dextrometorfán zavedený do ich buniek v Petriho miskách, následné pridanie vírusu spôsobí jeho rast. Tieto zistenia boli publikované v časopise Nature.

Zdroj: Getty Images

Ďalšie látky, ktoré vedci testovali, by mohli pomôcť pri vytvorení protilátky proti koronavírusu. Ich pozornosť sa sústreďuje najmä na látku, ktorá sa objavuje v červoch žijúcich v Stredozemnom mori. "Liečba, ktorá bude účinná v boji s COVID-19, bude kombinovaná," domnieva sa farmakológ Nevan Krogan z Kalifornskej univerzity. Pokiaľ vedci využijú svoje poznatky o tom, kde a ako by sa mohol vírus narušiť, dokázali by vytvoriť silný kokteil liekov, ktorý by ho účinne napadol.