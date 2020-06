Vedci hlásia prelom v boji proti KORONAVÍRUSU, lacné liečivo zachraňuje životy

LONDÝN - Široko dostupný a lacný liek s účinnou látkou dexametazón významne znižuje riziko úmrtia u pacientov s ťažkým priebehom ochorenia covid-19, zistili britskí vedci. Tí vykonali štúdiu, keď zhruba dvom tisíckam pacientov podávali nízke dávky kortikoidu. Počet úmrtí u chorých napojených na pľúcne ventilátory bol potom vďaka tomu o tretinu nižší ako u ľudí, ktorí liek nedostali. Podľa autorov štúdie ide o prelom v boji proti koronavírusu, pretože dexametazón by sa mohol stať prvým liečebným prípravkom s preukázaným účinkom.

Liečivá látka dexametazón je kortikoid s protizápalovými účinkami, ktorý sa používa napríklad ako podporný prostriedok pri protinádorovej liečbe, ale aj pri kožných problémoch, ochorení čriev či pľúcnych chorobách. Koncom mája Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala pred plošným použitím kortikosteroidov u pacientov s covidom-19, pretože ich účinky nie sú preukázané a môžu byť rizikové.

Z klinického testovania, ktoré vykonáva Oxfordská univerzita, však vyplynulo, že dexametazón pomáha tlmiť aj neprimeranú a často smrtiacu reakciu imunitného systému na nákazu koronavírusom, ktorej sa hovorí cytokinová búrka.

Zdroj: TASR/AP

„Toto je zatiaľ prvý a jediný liek, ktorý preukázateľne znižuje úmrtnosť a znižuje ju významne. Je to obrovský prielom,“ uviedol jeden z členov výskumného tímu, profesor Peter Horby. U pacientov pripojených na dýchací prístroj kortikoid znižuje riziko úmrtia zo 40 na 28 percent, čo znamená, že vďaka lieku sa dá zabrániť úmrtiu jedného z ôsmich pacientov. U chorých, ktorí potrebujú liečbu kyslíkom, sa úmrtnosť po podaní lieku znížila z 25 na 20 percent. Podľa serveru BBC to znamená, že v prípade Británie mohla byť celková bilancia úmrtí o 5000 obetí nižšia, ak by liek od začiatku epidémie dostali všetci rizikoví pacienti.

Zdroj: Getty Images

„Je tu jednoznačný prínos. Desaťdňová liečba dexametazónom vyjde na jedného pacienta zhruba na päť libier (cca 5,6 eura). Záchrana jedného ľudského života tak vlastne stojí 35 libier (zhruba 39 eur). Tento liek je globálne dostupný,“ doplnil Martin Landray, ďalší odborník, ktorý výskum vykonáva.

Podľa vedcov by teraz nemocnice mali podávať liek vážne chorým pacientom s covidom-19 bezodkladne, ak budú na liečbu indikovaní. U ľudí, ktorí majú ľahký priebeh infekcie, liek nijako nepomáha a experti radia, aby si ho infikovaní nekupovali.

Britský tím už od marca overoval účinnosť mnohých látok, okrem iného aj lieku proti malárii hydroxychlorochín. K užívaniu už odporučil protivírusový prípravok remdesivir vyvinutý tímom firmy Gilead Sciences - ten podľa doterajších zistení neznižuje riziko úmrtia, pomáha ale skrátiť dobu rekonvalescencie.