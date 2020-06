KORONAVÍRUS Rumun vyrobil topánky, ktoré majú udržať odstup medzi ľuďmi: Veľkosť 75!

"Vidíte to na ulici, ľudia nerešpektujú pravidlá spoločenského odstupu," uvádza Lup, ktorý sa výrobou obuvi živí už 39 rokov. "Išiel som na trh, aby som si nakúpil sadenice do svojej záhrady. Veľa ľudí tam nebolo, ale stále viac sa približovali. Ak by dvaja ľudia s týmito topánkami stáli proti sebe, bol by medzi nimi rozostup takmer poldruha metra," podotýka.

Lupov obchod, otvorený v roku 2001, síce predáva aj konfekčné topánky, väčšinou sa ale spolieha na objednávky od divadiel, operných domov a súborov folklórneho tanca z celého Rumunska. Jeho podnikanie sa prakticky zastavilo, lebo živé predstavenia boli kvôli pandémii zrušené alebo odložené. Lup je však opatrným optimistom a dúfa, že sa predaj čoskoro vráti do normálu.

Lup, ktorý extra dlhú obuv upravil zo súčasného modelu vyrobeného pre herca, povedal, že na topánky určené pre dodržanie spoločenského odstupu doteraz dostal päť objednávok. Jeden pár topánok mu trvá vyrobiť dva dni, použije na neho takmer meter štvorcový kože a zákazník za ne zaplatí 500 lei (103 eur).