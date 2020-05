KORONA HOROR v salóne krásy: Infikovaná kaderníčka ohrozila až 140 ľudí!

Po zmierňovaní obmedzujúcich opatrení zápasia v meste Springfield s nepriaznivou situáciou týkajúcou sa šírenia ochorenia COVID-19. Podľa okresného úradu verejného zdravotníctva sa novým ohniskom nákazy stal kadernícky salón Great Clips. Koronavírus sem zaniesla zamestnankyňa s cestovateľskou anamnézou, ktorá napriek miernym príznakom ochorenia chodila do práce. Predpokladá sa, že v čase od 12. do 20. mája mohla nakaziť až 84 klientov. A keďže od 16. do 20. mája pracovala ešte s druhou kaderníčkou, číslo potenciálne infikovaných zákazníkov sa vyšplhalo približne na 140 osôb. Pozitívny test bol totiž neskôr potvrdený aj u tejto kolegyne.

"Kaderníčky aj zákazníci mali na sebe ochranu tváre. 56 zákazníkov bolo potenciálne priamo vystavených nákaze. Môžu sa prísť otestovať," informovalo vedenie úradu verejného zdravotníctva okresu Springfield-Greene na svojej stránke.

Prípad z Missouri poukazuje na dôležitosť správneho načasovania opätovného otvárania obchodov a služieb a zároveň prináša dôkaz o tom, aký obrovský potenciál nákazy stelesňuje jediná prevádzka, ktorá bola otvorená iba niekoľko dní. V USA došlo k rozsiahlym protestom proti obmedzeniam, v dôsledku čoho prezident Trump netrpezlivo otváral podniky v celej krajine. Konečné rozhodnutie týkajúce sa opatrení však nakoniec ponechal na jednotlivé štáty. Nezamestnanosť a stav hospodárstva v Spojených štátoch sú síce dôvodom na veľké znepokojenie, ale podobné situácie ako v kaderníctve v Springfielde výrazne zvyšujú riziko nástupu druhej vlny pandémie.