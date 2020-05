Expert varuje: Nikdy sa počas búrky nesprchujte ani neumývajte riad! Toto vám hrozí

Počas búrky a najmä výskytu bleskov je bezpečné vyhýbať sa viacerým objektom. Podľa experta na bezpečnosť bleskov z americkej Národnej meteorologickej služby, Johna Jenseniusa, môže elektrina putovať vodou. "Je dobré držať sa ďalej od vecí, ktoré v domácnosti vedú elektrinu. To zahŕňa vodiče aj inštalačné práce, preto je sprchovanie počas búrky určite nebezpečné, rovnako ako umývanie rúk alebo riadu," vysvetlil.

Pozor si treba dávať aj na čokoľvek, čo je pripojené k elektrine na stene. Môže to byť televízia, umývačka či práčka. Blesky môžu zasiahnuť miesto vzdialené až desať kilometrov od búrky. Ak preto začujete hromy, znamená to, že ste v dosahu búrky a je potrebné uchýliť sa na bezpečné miesto. Takýmto miestom je interiér, ďaleko od kovových predmetov, elektrických spotrebičov, zástrčiek, okien a dverí. Jensenius podotkol, že niektorí ľudia si myslia, že ak majú plastové rúry, môžu sa pokojne a bezpečne sprchovať aj počas búrky. To však nie je pravda. Elektrina totiž môže putovať aj vodou, objasnil odborník.

Meteorológ zo služby AccuWeather Dan Kottlowski poznamenal, že to môže závisieť aj od toho, ako je váš dom uzemnený. "Dom by mal byť postavený tak, že keď ho zasiahne elektrina, bude uzemnená do zeme. Ak je váš dom uzemnený do samostatných tyčí, ktoré sú v zásade zaseknuté do zeme, potom je to o niečo bezpečnejšie, pretože nič nie je pripevnené k vodovodným rúram." Jedným zo spôsobov, ako zmeniť miesto, kde je váš elektrický systém uzemnený, je kontaktovať dodávateľa elektrickej energie, ktorý umiestni oceľové tyče do zeme, pár metrov od domu, a pripojí k nim tieto elektrické systémy.