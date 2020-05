KORONAVÍRUS Hrozivé slová infektológa: Zodpovedne hovorím, že s takýmto vírusom sme sa ešte nestretli

"Vírusy študujem už od roku 1978. Môžem zodpovedne povedať, že sme sa podobným vírusom ešte nestretli, už len kvôli tomu, aké široké spektrum typov tkanív v ľudskom tele dokáže infikovať," vyhlásil generálny riaditeľ Meharry Medical College a odborník na infekčné choroby z Nashvillu James Hildreth.

Koronavírus je pôvodcom infekcie známej ako COVID-19. Vírus sa šíri kvapôčkami z kašľa alebo kýchnutia, ktoré sa môžu dostať do nosa, úst či očí druhej osoby. Odtiaľ putuje cez priechod k slizniciam v krku a ďalej do tela. Prvé príznaky sa obvykle objavia v priebehu dvoch až štyroch dní po infikovaní. Sú nimi horúčka, kašeľ, zimnica, únava či dýchavičnosť. "Každý, kto ma oslabený imunitný systém alebo dýchaciu sústavu, môže zažiť skutočne ťažký priebeh ochorenia," varuje Hildreth.

Najviac ohrozenými sú osoby staršie ako 65 rokov a ľudia so závažnými zdravotnými komplikáciami. Pozor by si mali dávať obzvlášť astmatici, cukrovkári, ľudia trpiaci srdcovými chorobami, obezitou, ochorením pečene alebo obličiek. Vírus utlmuje funkciu obličiek. U mladých ľudí vo veku od 30 do 40 rokov môže spôsobiť krvné zrazeniny, ktoré spôsobujú mŕtvicu. Rovnako vírus spúšťa niečo, čo sa nazýva búrka cytokínov, pri ktorom imunitný systém začína ničiť nielen vírus, ale aj svoje vlastné tkanivá.

Infektológ uviedol, že odborníci potrebujú nájsť niečo, čo by vírus spomalilo, dokým nevyvinú účinnú vakcínu. "Od všetkých vírusov, ktoré som študoval, je tento vírus veľmi odlišný," poznamenal. Osobne sa domnieva, že koronavírus je skutočnou výzvou, ktorej ľudstvo ani odborníci doposiaľ nečelili. Hildretha vraj teší, že celý svet upriamil pozornosť na súčasný problém, preto je pevne presvedčený o tom, že vďaka tomu oo pár mesiacov odborníci nájdu adekvátne riešenia.