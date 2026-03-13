Piatok13. marec 2026, meniny má Vlastimil, zajtra Matilda

Gastro-revolúcia na Špitálskej! Bistro TUSI uvádza večerný koncept a unikátne receptúry

V Bratislave vznikol ázijský gastro-klenot, ktorý mení pravidlá hry. Bistro TUSI prináša 20-hodinové Pho, signature menu, aj nový večerný koncept

Bratislavská gastronomická scéna prešla za posledné roky výraznou evolúciou. Dni, kedy bola ázijská kuchyňa vnímaná len ako rýchle zasýtenie, sú definitívne preč. Nároky obyvateľov hlavného mesta rastú – dnes už nehľadajú len autentickú chuť, ale aj európsky štandard stolovania, vizuálnu estetiku a komfort. Od  februára 2025 bistro TUSI nastavuje gastro latku poriadne vysoko! Farbami a umením kričiaca prevádzka priťahuje pozornosť nielen gurmánov, ale aj televíznych kamier a kritikov.

Za vznikom bistra TUSI na Špitálskej 59 stojí príbeh, ktorý spája precíznosť s láskou k jedlu. Zakladateľom je JUDr. Marek Čelustka, ktorý do projektu vniesol pragmatický pohľad a zmysel pre detail. Jeho vízia bola od začiatku jasná: vytvoriť miesto, kde sa vietnamská tradícia nebude musieť prispôsobovať kompromisom, no zároveň ponúkne komfort, na ktorý je zvyknutý moderný európsky hosť. „Cieľom bolo vybudovať priestor, v ktorom personál hosťovi rozumie, kde je pôvod surovín jasne dohľadateľný a kde prostredie korešponduje s vysokou kvalitou jedla,“ vysvetľuje filozofiu podniku majiteľ. Výsledkom je urbanistický koncept, ktorý v sebe spája čistý moderný dizajn a precízny servis.

Srdce z Vietnamu a 20-hodinový rituál

Kým vizuál podniku nesie moderné európske črty, duša kuchyne zostáva nekompromisne verná koreňom. Tím kuchárov tvoria výhradne rodení Vietnamci, čo garantuje dodržiavanie pôvodných receptúr a postupov. Celému tímu velí šéfkuchár Andrej Pham.

Pham nie je v gastronómii žiadnym nováčikom. Svoje skúsenosti zbieral v popredných ázijských reštauráciách naprieč viacerými európskymi krajinami, čo mu umožnilo pochopiť nároky tunajšieho stravníka. Do Bratislavy priniesol unikátny rukopis – cit pre estetiku taniera, ktorý hostia často označujú za „instagramový“, no najmä technologickú disciplínu.

Základným kameňom menu je ikonická polievka Pho. Na rozdiel od mnohých prevádzok, ktoré proces urýchľujú, sa v TUSI vývar pripravuje poctivých 20 hodín. Práve tento čas je kľúčový pre dosiahnutie hĺbky a čírosti chute bez použitia dochucovadiel. Tento rituál začína výberom surovín, kde bistro stavilo na kombináciu toho najlepšieho z oboch svetov: mäso dovážajú od špičkového rakúskeho dodávateľa, pričom ho dopĺňajú o čerstvé suroviny od kvalitných slovenských dodávateľov.

Signature špeciality, ktoré inde nenájdete

TUSI nie je len o klasických receptoch, ktoré pozná každý milovník ázijskej kuchyne. Prevádzka sa od konkurencie odlišuje a buduje si unikátny status vlastnými signature špecialitami. Andrej Pham s majiteľom vytvorili menu, ktoré obsahuje pokrmy vychádzajúce z rodinných receptov a moderných techník, ktoré zákazníci v žiadnom inom lístku v Bratislave nenájdu.

Jedným z takýchto jedál je TUSI Nam BO, ktoré predstavuje inovatívny pohľad na tradičné vietnamské jedlo, kde sú ingrediencie vyskladané s matematickou presnosťou pre dokonalý balans chutí. Základ tohto pokrmu tvoria Mien rezance, ktoré sú prirodzene bezlepkové, vďaka čomu je jedlo ľahké a stráviteľné. Dopĺňa ich šťavnaté, prudko restované hovädzie mäso, alebo alternatívy v podobe kreviet, kuracieho mäsa či tofu. Skvelú chuť dotvára mix chrumkavej čerstvej zeleniny, spolu s voňavými bylinkami. Korunou jedla je domáca zálievka, ktorá spája sladké, kyslé a slané tóny do jedného, prudko návykového celku.

Marec prináša novú éru: Večerná obsluha a špeciálne menu

Od marca prichádza bistro TUSI s výraznou novinkou, ktorá reaguje na dopyt po kvalitnom večernom stolovaní v centre mesta. Po 16:00 hodine sa priestor mení z dynamického obedového bistra na reštauračný typ prevádzky. Hostia si budú môcť vychutnať plnohodnotnú obsluhu pri stoloch, čo posúva zážitok z večere na novú úroveň.

Spolu s touto zmenou TUSI uvádza aj nové špeciálne jedlá, určené výhradne pre večerné hodiny. Tento krok má prilákať nielen milovníkov rýchleho obeda, ale aj páry či skupiny priateľov, ktorí hľadajú miesto pre „slow-food“ večeru v príjemnej atmosfére.

Najmodernejšia technológia a komfort bez nepríjemných pachov

Okrem chuťových buniek majitelia mysleli aj na praktický komfort. Jedným z najväčších benefitov je špičková vzduchotechnika. V gastronomickom svete ázijských bistier ide o častý problém – intenzívna vôňa varenia, ktorá ostáva na oblečení. V TUSI tento problém vyriešili investíciou do najmodernejšieho odsávania výparov priamo z kuchyne. Hostia sa tak môžu vrátiť na dôležité pracovné stretnutie či do kancelárie bez akýchkoľvek obáv.

Hoci je bistro na Špitálskej 59 otvorené pomerne krátko, vyvolalo poriadny ohlas. Svojím vizuálom a kvalitnou kuchyňou strhlo pozornosť niekoľkých popredných médií.  Účasť v najsledovanejšej televíznej rannej šou potvrdzuje, že sa TUSI zaradilo medzi najpopulárnejšie bratislavské gastro prevádzky.

Praktické informácie pre návštevníkov

  • Adresa: Špitálska 59, Bratislava (centrum mesta)

  • Novinka od marca: Obsluha pri stoloch po 16:00 a nové večerné špeciály.
  • Kuchyňa: Autentická vietnamská s európskym servisom (20-hodinový vývar, slovensko-rakúske mäso).
  • Sociálne siete: instagram.com/tusi.bratislava/

