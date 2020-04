KORONAVÍRUS Trumpov krok vyvolal búrku nevôle: Kritika sa valí zo všetkých strán

PEKING - Čína v stredu vyhlásila, že je "veľmi znepokojená" rozhodnutím Spojených štátov, ktoré chcú pozastaviť platby pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO). Peking zároveň vyzval Washington, aby si v čase pandémie splnil svoje záväzky. Informovala o tom agentúra AFP.

"Toto rozhodnutie USA oslabí WHO a podkope medzinárodnú spoluprácu v boji s epidémiou," uviedol v danej súvislosti hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že nariadil zadržanie platieb pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) pre jej nezvládnutie situácie okolo pandémie nového koronavírusu.

Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome uviedol, že WHO "neplnila svoje základné povinnosti a musí za to niesť zodpovednosť". Vyhlásil, že WHO šírila o víruse "dezinformácie", pričom organizáciu obvinil, že skutočnosť, že dôverovala údajom čínskych úradov, pravdepodobne prispela k až 20-násobnému nárastu globálneho počtu prípadov nákazy.

Trump už minulý týždeň vo Washingtone avizoval, že zadrží platby do fondu WHO, orgánu OSN, ktorého sú USA najväčším prispievateľom. Trump vtedy obvinil WHO, že je "veľmi naklonená Číne". Čína čelí kritike za spôsob, akým riešila prvý výskyt nákazy, pričom Trump aj ďalší lídri vyjadrili pochybnosti nad presnosťou čínskych údajov o prípadoch infekcie a úmrtiach.

Samotný Trump sa však tiež stal terčom kritiky za počiatočné podcenenie rozsahu pandémie nového druhu koronavírusu, ktorý prirovnal k obyčajnej chrípke - až neskôr pripustil, že ide o celoštátny núdzový stav. V USA zaznamenali dosiaľ vyše 600.000 prípadov nákazy a viac ako 25.000 úmrtí, čo je v oboch prípadoch najviac zo všetkých štátov na svete.

Heiko Maas a Bill Gates kritizovali Trumpa

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas a zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates v stredu kritizovali amerického prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s jeho nariadením zastaviť platby pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Informovali o tom agentúra AFP a stanica Sky News.

Zastavenie zdrojov financií pre WHO v období krízy v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 je podľa Gatesa naozaj nebezpečné. "Ich činnosť spomaľuje šírenie Covidu-19 a ak sa táto činnosť zastaví, nedokáže ich nahradiť nijaká iná organizácia," napísal Gates na Twitteri. Svet teraz WHO potrebuje viac než kedykoľvek predtým.

Gates je spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft a jeden z najbohatších ľudí na svete. "Obvinenia nepomôžu. Vírus nepozná žiadne hranice," napísal Maas na Twitteri. Dodal, že "proti Covidu-19 musíme spolupracovať" a jednou z najlepších investícii je podľa neho posilniť OSN a podfinancovanú WHO napríklad prostredníctvom vývoja a distribúcie testov a vakcín.